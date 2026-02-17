Patricia Bullrich reconoce un ‘error’ en licencias por enfermedad de la Reforma Laboral

Patricia Bullrich aceptar error en Reforma Laboral: Ajustes necesarios a las licencias médicas

La senadora Patricia Bullrich, figura clave en la reciente Reforma Laboral del Gobierno, admitió que se cometió un error en las disposiciones sobre licencias por enfermedad, lo que ha generado un amplio debate. La legisladora aseguró que se corregirá antes de que el proyecto llegue a la Cámara de Diputados.

La controversia estalló tras la inclusión en la reforma de un artículo que estipula el pago del 50% del salario para trabajadores con licencia médica, sin considerar la gravedad de la condición médica. Bullrich declaró: “Cometimos un error y lo vamos a arreglar”, enfatizando la necesidad de rectificar la situación.

El dilema de las licencias médicas

La cuestión surgió al aprobarse un artículo que modifica el régimen actual de licencias por enfermedad. Este planteaba que, en casos de enfermedades o accidentes no laborales, los empleados recibirían la mitad de su sueldo, con la posibilidad de elevarlo al 75% en ciertas circunstancias. “La ley no distinguía entre un esguince y un cáncer,” explicó Bullrich, señalando el fallo en la redacción que generó la crítica.

Frente a la resistencia de sindicatos y opositores, el oficialismo busca restablecer el pago completo del salario para situaciones graves o irreversibles, mientras que el esquema del 50% continuaría solo para casos menos severos.

Un enfoque para frenar el abuso

La senadora también destacó que este cambio fue impulsado por La Libertad Avanza, y explicó que nace de la necesidad de disminuir el ausentismo laboral y la judicialización relacionada con licencias médicas. “Queríamos acabar con la práctica de los certificados médicos irregulares,” subrayó, argumentando que esta situación genera conflictos dentro del sistema.

Bullrich defendió la propuesta, asegurando que su intención es equilibrar la protección del trabajador con la necesidad de prevenir fraudes en las licencias médicas.

Las expectativas en el debate parlamentario

El oficialismo ahora se encuentra en la búsqueda de una solución técnica para introducir las modificaciones necesarias durante el debate en Diputados, evitando así que el proyecto deba regresar al Senado. Bullrich minimizó la preocupación sobre la posible necesidad de un nuevo paso por la Cámara Alta, garantizando que, en ese caso, la espera sería mínima.

Este debate parlamentario tendrá lugar en un contexto tenso, con diferentes bloques de la oposición cuestionando el apoyo a la iniciativa tras la polémica que ha surgido.

Limitaciones en el pago de salarios

Además, Bullrich confirmó que el proyecto mantendrá la decisión de restringir el pago de salarios a bancos y entidades financieras oficiales, excluyendo como opción a las billeteras virtuales. La senadora argumentó que esto responde a la falta de garantías homogéneas entre los proveedores de servicios de pago, destacando que “No todas las plataformas tienen el respaldo necesario para asegurar el cobro del salario.” En este sentido, el sistema bancario presenta mecanismos de protección ante incumplimientos de empresas.