Hillary Clinton denuncia al gobierno de Trump por ocultar archivos de Epstein en entrevista con la BBC

En una reciente entrevista, Hillary Clinton criticó la administración de Trump por la falta de transparencia en la revelación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el infame delincuente sexual. Sus declaraciones han reabierto el debate sobre la conexión entre figuras políticas y el caso Epstein.

Clinton Exige Transparencia

Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de EE. UU., afirmó durante el Foro Mundial en Berlín que la Casa Blanca está retrasando la liberación de documentos sobre Jeffrey Epstein. «Que saquen los archivos. Lo están haciendo muy despacio», sostuvo, demandando una mayor celeridad en el proceso.

Reacción de la Casa Blanca

En respuesta a las críticas, voceros de la administración Trump aseguraron que han hecho más por las víctimas de Epstein que cualquier figura demócrata en el pasado. Esta afirmación ha sido objeto de intensas discusiones en el ámbito político.

Declaraciones sobre el Príncipe Andrés

En relación al expríncipe Andrés, Clinton opinó que «todos los que reciban una citación deben testificar». Sin embargo, mencionó que la inclusión de su nombre en los archivos no implica culpa o un acto delictivo, dadas las reiteradas negaciones de Andrés sobre cualquier cargo.

Publicación de Archivos

A finales de enero, el Departamento de Justicia de EE. UU. divulgó millones de documentos sobre Epstein, tras la aprobación de una ley que exige la publicación de material referente a las investigaciones sobre su caso. Pese a ello, algunos legisladores han considerado que la información proporcionada es insuficiente.

Demandas de Mayor Información

El representante Thomas Massie, coautor de la ley de transparencia, instó al Departamento de Justicia a liberar memorandos internos sobre decisiones pasadas relativas a posibles acusaciones contra Epstein y sus asociados.

Contexto del Caso Epstein

Jeffrey Epstein murió en 2019 mientras se encontraba en custodia, a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual. Había sido condenado anteriormente por solicitar prostitución a una menor, razón por la que era catalogado como delincuente sexual.

El Expríncipe Andrés y la Presión Pública

Andrés ha enfrentado un creciente escrutinio por sus supuestos vínculos con Epstein, impulsado por demandas de testimonio de la familia de Virginia Giuffre, quien lo acusó. A pesar de llegar a un acuerdo extrajudicial, ha persistido la presión para que hable ante el Congreso.

Comparecencia de los Clinton ante el Congreso

Hillary y Bill Clinton están programados para testificar ante un panel del Congreso. Será la primera vez en décadas que un ex-presidente y su esposa se presenten ante el congreso por estos temas, lo que añade más atención pública al caso.

Declaraciones de los Clinton

Ambos han solicitado que su testimonio sea público, argumentando que «no tenemos nada que ocultar». Hillary expresó que la transparencia es crucial y que han requerido la divulgación completa de los documentos sobre Epstein.

Reacción de Donald Trump

Donald Trump, también mencionado en los archivos de Epstein, descartó las acusaciones en su contra y afirmó: «Me han exonerado. No tuve nada que ver con Jeffrey Epstein». Afirmaciones que refuerzan su posición de que las investigaciones han estado marcadas por sesgos políticos y acusaciones infundadas.

Perspectivas Futuras

La controversia en torno al caso Epstein y las figuras políticas implicadas continúa alimentando el debate público. La próxima comparecencia de los Clinton ante el Congreso probablemente revele más detalles sobre este complejo entramado de relaciones y acusaciones.