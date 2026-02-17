Caen precios de lavarropas, heladeras y autos: auge de importaciones afecta la producción

La estrategia de apertura comercial impulsada por Javier Milei muestra resultados mixtos: una disminución en los precios de varios bienes, pero también caídas preocupantes en la producción y el empleo industrial.

La reciente apertura comercial implementada por el gobierno de Javier Milei con el fin de combatir la inflación ha tenido un efecto visible. Por un lado, la mayor competencia externa ha llevado a una reducción de precios en productos como ropa, electrodomésticos y automóviles. Sin embargo, los sectores industriales más vulnerables a la competencia importada enfrentan caídas en su producción y una alarmante pérdida de empleos, cerrando 2025 con cifras inferiores a las del periodo anterior a este cambio de política.

Impacto en Precios y Consumo

Desde el gobierno afirman que la apertura ha sido fundamental para equilibrar los precios luego de años de distorsiones. Se espera que la recuperación económica surja principalmente de sectores más competitivos. Un análisis de PxQ revela que tras la eliminación de barreras comerciales, las importaciones experimentaron un crecimiento significativo en 2025, alcanzando incrementos del 25% en valor, destacando especialmente en productos de consumo y bienes de capital.

Consecuencias en el Sector Automotor

El aumento de importaciones también se observa en el sector automotor, donde las ventas crecieron un 57%, impulsadas en gran parte por vehículos importados (+98%). En contraste, la producción local se redujo en un 3%, y la utilización de la capacidad instalada cayó por debajo del 50% a finales de 2025.

El Cierre de Fábricas y la Pérdida de Empleo

El desmantelamiento de la planta de Whirlpool en Pilar, que abrió en 2022 y despidió a 220 trabajadores, es un claro reflejo de esta nueva dinámica en el sector de electrodomésticos. La compañía ha optado por un modelo basado en la importación a medida que las importaciones de esos productos crecieron más de un 1400% desde 2023.

Los últimos informes del Indec evidencian un enfriamiento en la actividad industrial. Aunque en 2025 la producción manufacturera creció un 1,6% respecto a 2024, en diciembre de ese año se registró una caída interanual del 3,9%. Actualmente, el nivel de actividad se mantiene un 8,4% por debajo de los índices de noviembre de 2023.

Percepción del Mercado Laboral

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ha mostrado que, entre noviembre de 2023 y 2025, se perdieron cerca de 200,000 empleos en el sector privado, con la construcción siendo el más afectado. En el sector industrial, las caídas de empleo son alarmantes: el textil y confecciones perdieron más de 19,000 puestos, mientras que la metalmecánica y otros sectores también vieron retrocesos significativos.

Visión de la Unión Industrial Argentina

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su preocupación en una reciente reunión, señalando que la falta de recuperación en los niveles de actividad influye negativamente en el empleo industrial, que ya ha perdido más de 60,000 puestos desde agosto de 2023. Sectores como el textil y calzado requieren condiciones de competencia justa y estabilidad económica para prosperar.

A pesar de que la apertura comercial ha estabilizado los precios de productos como ropa y electrodomésticos, las caídas en producción y empleo en sectores expuestos plantean un interrogante hacia el futuro: ¿podrán crecer otras industrias para compensar la contracción del sector manufacturero? La respuesta podría definir el rumbo económico en 2026.