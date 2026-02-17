CEDEARs para Invertir Hoy: Aprovecha el Efecto Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una propuesta audaz que podría redefinir el panorama de la defensa nacional. En medio de tensiones globales con países como Venezuela, Groenlandia e Irán, propone incrementar el presupuesto militar en $500.000 millones, elevando el total de gasto militar proyectado a $1,5 billones para los próximos años.

Trump busca reforzar el músculo del Pentágono, enfatizando la necesidad de mayor presencia militar en tiempos “peligrosos”. Este anuncio llega tras la firma reciente de un paquete fiscal que ya canaliza $175.000 millones adicionales al sector militar.

Un Nuevo Enfoque: Más Gasto con Requisitos

A diferencia de administraciones anteriores, esta iniciativa viene acompañada de condiciones específicas. Trump ha puesto en la mira a los grandes contratistas para que inviertan en capacidad industrial y cumplan con plazos de producción para evitar quedar excluidos de futuras licitaciones del Pentágono.

Impacto en el Mercado

El reciente decreto presidencial ordena una revisión de contratos y limita la recompra de acciones en periodos de bajo rendimiento. Esta estrategia provocó una caída de casi el 5% en los valores de acciones de empresas como Lockheed Martin y Northrop Grumman, lo que abre una ventana de oportunidad para los inversores.

Inversiones Inteligentes a Través de CEDEAR

Los CEDEAR se posicionan como una opción atractiva para inversores argentinos. El asesor de inversiones, Leandro Monnittola, señala que este ciclo militar más marcado por Trump presenta una ocasión perfecta para capitalizar. “La confrontación armamentística está cobrando protagonismo”, dice.

Oportunidades en el Sector Militar

Dentro del universo de CEDEAR, empresas como Lockheed Martin y RTX Corp. son referentes claves. Lockheed es conocida por sus contratos con el Pentágono, y RTX ofrece productos como los misiles Patriot. Alternativamente, el ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA) permite diversificarse en el sector de defensa y aeroespacial de EE. UU.

Gasto Global en Defensa: Nuevas Perspectivas

Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, comenta que Trump también ha reforzado su compromiso en foros internacionales como Davos, instando a que los aliados de la OTAN incrementen su gasto de defensa al 5% del PIB. “Este aumento está enfocado en la modernización del equipo militar y expansión de capacidades”, explica.

Potencial de Crecimiento en la Bolsa

Empresas como RTX Corp., Lockheed Martin y Northrop Grumman no solo son líderes en sus campos, sino que también presentan un potencial significativo de crecimiento. Con proyecciones de alta cotización, estas acciones podrían ofrecer rendimientos atractivos en el corto plazo.

El Futuro del Sector de Defensa

Con el aumento de los presupuestos de defensa en varios países, impulsados por tensiones geopolíticas, se anticipa que el sector militar recupere protagonismo en las decisiones de inversión. “Estamos observando un flujo sostenido de ingresos hacia el sector, lo que podría tener repercusiones profundas en la economía global”, concluye Ortiz.