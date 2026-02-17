Protesta de exoficiales en Mar del Plata: reclaman mejores salarios y un comisario es agredido

Este lunes, la ciudad de Mar del Plata se convirtió en escenario de una protesta intensa por parte de exoficiales y familiares de la Policía bonaerense, quienes demandan una urgente mejora en sus salarios y condiciones laborales.

Protestas por reclamos salariales

En pleno centro marplatense, un grupo de manifestantes se congregó frente a la comisaría 1ª, llevando su voz a las calles para exigir un ajuste salarial significativo. El ambiente se tornó tenso, culminando con la agresión a un comisario que intentó mediar en la situación.

Demandas del personal policial

El petitorio dirigido al Ministerio de Seguridad bonaerense incluye un incremento salarial del 80% sin distinciones de jerarquía. Así mismo, los manifestantes piden actualizaciones en el pago por horas adicionales y mejoras en la cobertura de salud para los efectivos y sus familias.

Críticas al sistema de salud

Otro de los puntos controversiales fue la crítica al funcionamiento de IOMA, la obra social provincial. Los manifestantes denunciaron la disminución de centros médicos disponibles, lo que dificulta el acceso a atención medica esencial.

Salarios insuficientes y trabajos adicionales

La protesta, que abarcó a agentes en actividad así como a retirados, refleja un descontento generalizado. Los policías alegan que sus salarios actuales son insuficientes para cubrir el costo de vida, obligándolos a buscar trabajos suplementarios para completar sus ingresos.

Incidente durante la movilización

La situación escaló cuando el comisario mayor Cristian Fontana, jefe de la Jefatura Departamental local, se acercó para escuchar las demandas. En un momento de alta tensión, un manifestante agredió al funcionario con un golpe de puño, un incidente que quedó registrado en videos captados por los asistentes.

Próximos pasos y respuestas del gobierno

Tras el violento episodio, los manifestantes comenzaron a disolverse y ninguna detención fue realizada de inmediato. Sin embargo, las autoridades han iniciado una investigación para identificar al agresor y llevarlo ante la justicia.

El documento con las exigencias fue elevado al ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, quien se comprometió a trasladar estas inquietudes a Axel Kicillof, gobernador de la provincia. Los firmantes reiteran la urgente necesidad de una recomposición salarial y la normalización de los servicios de salud.