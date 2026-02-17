Falleció Juan Carlos Desanzo, emblemático director del cine argentino

La industria cinematográfica nacional se encuentra de luto tras el fallecimiento de Juan Carlos Desanzo, un ícono del cine argentino, quien dejó su huella tras 88 años de vida dedicados a la creación audiovisual.

La Asociación General de Directores Autores Cinematográficos y Audiovisuales (DAC) ha confirmado la muerte de este aclamado director, guionista y director de fotografía, describiendo su partida como una “pérdida irreparable” para el mundo del cine.

Una Trayectoria Brillante Desde los Años Sesenta

Desanzo comenzó su trayectoria en los años sesenta como director de fotografía en una serie de obras maestras que marcaron un hito en el cine argentino. Entre sus trabajos más destacados se encuentran películas emblemáticas como “Un guapo del 900”, “La hora de los hornos”, y “La tregua”, por mencionar solo algunas. Cada una de estas obras es testigo de su talento y su visión artística.

Un Contribuyente Fundamental al Patrimonio Cultural

La DAC destacó la diversidad de estilos en la filmografía de Desanzo, resaltando su capacidad para infundir vida a las historias contadas a través de su lente. Su obra, rica en matices y emoción, es un reflejo de la cultura argentina, dejando una marca imborrable en la identidad cinematográfica del país.

Obras Destacadas que Resumen su Talento

Entre sus producciones más memorables, Desanzo dejó un legado que incluye títulos como “El desquite”, “Eva Perón”, y “Verano amargo”. Cada película ofrece una mirada única a la realidad social y cultural, asegurando que su historia perdurará en el tiempo.

Comprometido con el Futuro del Cine Argentino

Recientemente, Desanzo se había involucrado en la defensa del cine nacional, luchando por la preservación y promoción de la industria. Su compromiso activista fue reconocido por DAC, quienes afirmaron que, a pesar de su partida, su legado y fortaleza seguirán vivos en cada proyecto que aspire a honrar su memoria.

La DAC también extendió sus condolencias a la familia de Desanzo, subrayando el profundo dolor que su pérdida ha causado entre sus seres queridos y la comunidad cinematográfica.