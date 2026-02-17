Francia amplía la investigación de Epstein con un allanamiento en el antiguo instituto de Jack Lang

El exministro de Cultura francés, Jack Lang, enfrenta serias acusaciones tras la reciente redada en el Instituto del Mundo Árabe en París, vinculada con el caso del financista caído en desgracia, Jeffrey Epstein.

El pasado lunes, la policía francesa llevó a cabo una búsqueda en el Instituto del Mundo Árabe en París como parte de una investigación que involucra a Jack Lang y su hija, Caroline, por presuntos vínculos financieros con el fallecido Epstein, condenado por delitos sexuales.

La operación se inició después de que el 6 de febrero se abriera una investigación preliminar por el “blanqueo de fraudes fiscales agravados” en contra de los Lang, según informó la Oficina Nacional del Fiscal Financiero.

El legado de Jack Lang y su sorprendente renuncia

Lang, de 86 años, se vio obligado a renunciar a la presidencia del instituto a principios de este mes, luego de revelaciones de documentos del Departamento de Justicia de EE. UU., que incluían su nombre en 673 comunicaciones con Epstein entre 2012 y 2019.

Conocido por haber sido ministro de Cultura desde 1981 hasta 1993, Lang es el fundador de la popular Fête de la Musique y estuvo al frente del instituto desde 2013.

El oscuro entramado financiero

La investigación se centra en Prytanee LLC, una empresa offshore creada en 2016 en las Islas Vírgenes de EE. UU., de la cual Caroline Lang poseía el 50% de las acciones. Esta compañía, presentada como un fondo para apoyar a jóvenes artistas, contaba con 1.4 millones de dólares en su cuenta.

Caroline, productora de cine, renunció a la presidencia de la Unión de Producción Independiente el 3 de febrero, tras su reciente nombramiento. Describió a Epstein como un “conocido” y admitió haber sido “increíblemente ingenua”, aunque subrayó que no recibió “remuneración ni beneficio” del fondo en cuestión. Además, salió a la luz un testamento firmado por Epstein dos días antes de su muerte en 2019, que le prometía 5 millones de dólares, suma que ella desconocía y nunca llegó a recibir.

Reacciones de Jack Lang y el contexto político

Jack Lang afirmó que conoció a Epstein a través del director de cine Woody Allen hace aproximadamente 15 años, y expresó su conmoción al descubrir los crímenes de Epstein. Calificó las acusaciones en su contra como «infundadas» y manifestó su disposición a colaborar con la investigación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro, Sébastien Lecornu, convocaron a Lang al Ministerio de Relaciones Exteriores antes de que presentara su renuncia el 8 de febrero.

Otros casos emergentes en la investigación

El sábado, la fiscalía de París anunció que se habían nombrado magistrados de investigación para examinar posibles delitos relacionados con ciudadanos franceses en el caso Epstein.

Los fiscales decidieron reexaminar el caso de Jean-Luc Brunel, exejecutivo de una agencia de modelos y colaborador cercano de Epstein, quien fue hallado muerto en su celda en febrero de 2022, justo cuando estaba siendo investigado por violación de menores y tráfico sexual.

Además, se han referido tres nuevos casos para investigación que involucran al diplomático Fabrice Aidan, el reclutador de modelos Daniel Siad y el director de orquesta Frédéric Chaslin. Las acusaciones incluyen la búsqueda de información diplomática para Epstein por parte de Aidan, así como denuncias de abuso en contra de Siad y Chaslin.

Jeffrey Epstein, quien se quitó la vida en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 mientras aguardaba juicio por cargos de tráfico sexual, continúa siendo el centro de un escándalo que atrapa a figuras influyentes en todo el mundo.