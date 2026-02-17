Alivio para las Zonas Agrícolas en Crisis

Tras semanas de sequía y altas temperaturas, las esperadas lluvias llegaron durante el fin de semana, brindando un respiro vital a los cultivos en varias provincias argentinas.

La lluvia, que se concentró principalmente en el sur de Santa Fe, el este y sudeste de Córdoba y el centro-este y sudeste de Buenos Aires, puso un alto en la caída de rendimiento de los cultivos, que se habían visto significativamente afectados.

Datos de Precipitación y su Impacto

Según el Servicio Meteorológico Nacional, entre el 14 y el 16 de febrero, se registraron precipitaciones variables que oscilaron entre 20 y 60 milímetros en extensas áreas, y en algunas localidades se superaron los 70 milímetros. En el sur de Santa Fe, localidades como San Jerónimo Sud y Casilda reportaron acumulados de hasta 62,7 mm.

Un respiro para la soja

El último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destacaba la inquietante situación en estas zonas, donde se requerían al menos 40 mm de lluvia para detener el deterioro de los cultivos. Este evento meteorológico representó una gran noticia, al ofrecer la posibilidad de frenar la caída de rendimiento en la soja.

María José Dickie, ingeniera agrónoma del INTA, subrayó la importancia de las precipitaciones para los cultivos, especialmente para aquellos en etapas críticas de crecimiento. Las lluvias no solo favorecieron la soja de primera, aún en condiciones de compensación, sino también el maíz tardío, que se beneficia enormemente de este aporte de agua.

Producción Agrícola Afectada

A pesar del alivio, los productores han comenzado a calcular pérdidas significativas. Por ejemplo, Marcelo Bengoechea, productor de Roldán, señaló que sus cosechas de soja de primera ya presentan un descenso del 50% en rinde. Aseveró que el agua llegó demasiado tarde para recuperar completamente lo perdido, pero que ayuda a mantener el potencial de rendimiento del resto del ciclo.

El panorama en otras localidades

En Azul, el productor Hernán Moreno describió enero como el mes más seco de su carrera, con solo 13 mm de lluvia. Sin embargo, logró acumular entre 24 y 40 mm en los últimos días, lo que, aunque insuficiente, representa un impulso para los cultivos de maíz y soja.

En Coronel Pringles, la lluvia fue calificada como “bendecida” por Willy Villaverde, de la Sociedad Rural local. Aquí, las precipitaciones fueron esenciales para el llenado de grano del maíz de primera, un momento crítico para maximizar el rendimiento.

Expectativas Futuras

A medida que se avanza en la temporada de cosechas, la necesidad de precipitaciones continuas se vuelve crucial. Los productores observan con atención las condiciones climáticas, esperando que las lluvias sigan acompañando el desarrollo de sus cultivos para asegurar una cosecha exitosa.