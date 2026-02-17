Campaña QuitGPT: El éxodo de usuarios que pone en jaque el futuro de la IA

En las redes sociales, el movimiento QuitGPT ha cobrado fuerza, acumulando más de 36 millones de visualizaciones y atrayendo la atención por sus demandas enérgicas contra las decisiones de OpenAI.

¿Qué Es QuitGPT y Por Qué Gana Relevancia?

QuitGPT se ha convertido en un fenómeno en línea, con usuarios que exigen la cancelación de suscripciones a ChatGPT como medida de protesta. Esta campaña busca manifestar descontento con las políticas empresariales de OpenAI, en un contexto de creciente activismo digital enfocado en grandes corporaciones tecnológicas.

Motivos Detrás de la Iniciativa

Los participantes del movimiento tienen múltiples razones para unirse a la causa, que van desde críticas al rendimiento del modelo hasta cuestionamientos sobre la alineación de OpenAI con políticas gubernamentales controvertidas.

El Éxito Viral del Movimiento

La campaña ha resonado en plataformas como Reddit e Instagram, donde una de sus publicaciones alcanzó más de 36 millones de visualizaciones y 1.3 millones de interacciones. Hasta el momento, más de 17.000 usuarios se han registrado en el sitio oficial de QuitGPT, comprometiéndose a cancelar sus suscripciones o a difundir la iniciativa.

El Impacto del Boicot en ChatGPT

A finales de 2025, ChatGPT contaba con aproximadamente 900 millones de usuarios activos semanales, según fuentes del sector. Aunque no se pueden medir aún las repercusiones exactas del boicot, el movimiento refleja un descontento palpable entre ciertos grupos de usuarios.

Perspectivas de Expertos

La socióloga Dana Fisher, de la American University, sostiene que estas campañas pueden ser efectivas cuando el descontento social se traduce en decisiones de consumo. La presión máxima se ejerce cuando las decisiones de compra van de la mano con una postura política clara.

Comparativas con Otras Iniciativas

QuitGPT ha sido comparado con «Resist and Unsubscribe», una campaña lanzada por el académico Scott Galloway, que también aboga por la cancelación de suscripciones a plataformas tecnológicas. Este último llama a no pagar por servicios durante febrero, como una forma de protestar contra empresas que tienen cada vez más influencia en el mercado y la política.

En este marco, el objetivo principal de QuitGPT se centra en la suscripción a ChatGPT Plus, que suele costar 20 dólares y ofrece acceso a funciones avanzadas y modelos de inteligencia artificial.