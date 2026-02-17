Bullrich admite error en licencias por enfermedad de la reforma laboral

La senadora Patricia Bullrich admitió que se cometió un error en la reciente Reforma Laboral, organizada por su partido, que introducía cambios en el régimen de licencias por enfermedad. En una declaración pensada para tranquilizar a los afectados, precisó que se mantendrá el 100% del salario para quienes padezcan enfermedades graves.

Un día después de anunciar que el Gobierno solo pagará el 100% del sueldo en casos de enfermedades severas, Bullrich comunicó que el proyecto estipulaba un pago del 50% para cualquier licencia, lo que constituyó un desliz en la propuesta.

Reconocimiento de un Error en el Proyecto

“Cometimos un error y lo vamos a arreglar”, aseveró Bullrich, quien lidera el proyecto en la Cámara Alta. Esta modificación, que obtuvo media sanción, será debatida esta semana en la Cámara de Diputados.

Plan de Cambios en el Proyecto

En diálogo con Todo Noticias, Bullrich se comprometió a mantener el pago del 100% para quienes sufran «enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables». Además, reveló que están buscando la manera de incorporar este cambio sin que sea necesario que vuelva al Senado para su ratificación.

Causas del Error en la Redacción

La senadora explicó que el error surgió de no especificar qué se considera una enfermedad severa. “No aclaramos en el proyecto que se excluyen afecciones como un esguince en comparación con un cáncer”, justificó.

Origen de la Propuesta

Respecto a la controversia sobre quién propuso esta modificación, Bullrich asumió la responsabilidad y afirmó que la idea fue planteada por La Libertad Avanza. “Lo introdujimos en el debate y es importante que nadie se confunda sobre esto”, enfatizó.

Controversias y Reacciones

A pesar de la corrección a favor del 100%, Bullrich defendió la implementación del 50% de salario para otros casos. “Este cambio es fundamental para combatir la mafia de certificados truchos que afecta a muchas empresas”, afirmó.

Implicaciones de la Reforma

La modificación, que impactó en el artículo 44 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que los trabajadores cobraran el 50% de su sueldo en caso de enfermedades no relacionadas con el trabajo. Si la incapacidad se debe a una recaída, no será considerada una nueva condición.

Aspectos No Incluidos en el Proyecto

Otro punto relevante es la decisión de no incluir a billeteras virtuales para el pago de salarios, lo que fue confirmado por Bullrich. “Las entidades bancarias son más confiables y responsables en la gestión de pagos”, argumentó la senadora.