Guía Rápida: Limpia la Patente de Tu Auto Sin Dañarla

Las patentes de los vehículos son un elemento esencial para su identificación, y mantenerlas limpias y legibles es fundamental. Aquí te contamos cómo hacerlo de manera efectiva.

Consejos para una Limpieza Segura

Limpiar la patente de tu auto no es complicado, pero requiere algunos cuidados específicos. Los expertos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial advierten que es crucial mantener la patente legible y sin alteraciones. Para una limpieza adecuada, se recomienda usar agua, detergente neutro y una esponja suave, evitando frotar con demasiada fuerza.

Productos Recomendados para el Mantenimiento

Los manuales sobre cuidado automotor coinciden en que el uso de jabón neutro, shampoo automotriz y agua tibia asegura una limpieza eficaz que no daña la pintura ni los caracteres de tu patente. Por el contrario, deben evitarse productos agresivos como solventes o limpiadores abrasivos, que pueden perjudicar la reflectividad y, en consecuencia, la legibilidad de la misma.

Errores Comunes: No Alterar la Patente

Un error frecuente que cometen algunos propietarios es pintar los números de la patente cuando comienzan a desgastarse. Esto no solo es legalmente cuestionable -la Ley Nacional de Tránsito prohíbe cualquier modificación sobre la placa- sino que puede acarrear problemas prácticos como multas o inconvenientes en controles de tránsito.

Reemplazo Ante Deterioro

En caso de que tu patente esté muy dañada o ilegible, la única solución legal es solicitar un duplicado o reemplazo en lugar de realizar intentos de retoque. Recuerda que una patente mal mantenida puede afectar el buen funcionamiento de lectores automáticos y sistemas de peaje.

Soluciones para Ruidos y Vibraciones

Es común que las patentes generen ruidos o vibraciones, especialmente en calles irregulares. Para mitigar este problema, no se sugiere modificar la chapa, sino utilizar arandelas de goma o cintas antivibración entre la chapa y el paragolpes. También es crucial verificar periódicamente que los tornillos estén bien ajustados.

Importancia de Mantener la Patente Visible

La normativa establece que la patente debe estar firmemente sujeta, en posición reglamentaria y claramente visible. Esto no solo es necesario para evitar multas sino también para garantizar que en situaciones de control la identificación del vehículo no presente inconvenientes.