Fallece a los 96 años el renombrado documentalista Frederick Wiseman

Frederick Wiseman, el célebre cineasta estadounidense conocido por sus documentales incisivos sobre instituciones y comunidades, falleció a los 96 años, dejando tras de sí un impresionante legado cinematográfico.

Una Trayectoria Sin Igual

La triste noticia de su partida fue divulgada por la familia Wiseman y su productora, Zipporah Films, el pasado lunes. En un emotivo comunicado, destacaron: “Durante casi seis décadas, Frederick Wiseman creó un cuerpo de trabajo inigualable, un vasto archivo cinematográfico que captura la vida contemporánea en Estados Unidos y Francia.”

Obras que Trascienden el Tiempo

Desde Titicut Follies (1967) hasta su obra más reciente, Menus-Plaisirs – Les Troisgros (2023), los filmes de Wiseman son reconocidos por su complejidad narrativa y su mirada humanista. Con casi 50 documentales en su haber, se destacó por títulos como City Hall (2020) y Ex Libris (2017).

Un Estilo Único

Frederick Wiseman revolucionó el cine documental al asociarse con los movimientos del cine directo y el cinéma vérité. Nunca realizó entrevistas ni organizó eventos para sus películas, utilizando únicamente luz natural y sonido diegético, sin voz en off ni musicalización. “Hacer una película siempre es una aventura,” expresó al recibir su Oscar honorario en 2016.

Curiosidad y Exploración

Su enfoque distintivo involucraba un sentido de curiosidad, comenzando cada proyecto sin investigar previamente. “Nunca empiezo con un punto de vista o una tesis que quiera probar,” afirmaba, describiendo su metodología como un viaje de descubrimiento.

Un Camino Distinto

Nacido en Boston, Wiseman asistió a Williams College y luego a la Facultad de Derecho de Yale. Tras servir en el ejército como reportero de tribunales, se interesó en la dirección de documentales con su primer proyecto, The Cool World, en 1963. Desde entonces, su carrera despegó, a pesar de las controversias.

Desafíos y Perseverancia

Su primera película, Titicut Follies, que retrataba la vida en un hospital psiquiátrico, fue prohibida durante años por su impactante contenido. Sin embargo, continuó trabajando sin descanso, produciendo múltiples títulos en los años siguientes.

Reflejo de la Humanidad

Wiseman no solo se adentró en la estructura social; su amor por la danza y el teatro quedó plasmado en documentales como La Danse (2009) y Crazy Horse (2011). A través de su cámara, supo capturar tanto la belleza como el dolor de la experiencia humana.

Un Vistazo Crítico

Pese a su compromiso con la representación social, Wiseman rechazó la noción de que sus películas fueran herramientas de cambio político. En palabras suyas, los documentales son narrativas, similares a las novelas, con un enfoque en la complejidad del comportamiento humano.

Un Legado que Perdura

Su última obra, Menus-Plaisirs – Les Troisgros, ofrece una mirada íntima a un prestigioso restaurante francés. A medida que sus hijos, David y Eric, y sus tres nietos, recuerdan su vida, es innegable que Frederick Wiseman dejó una huella imborrable en el mundo del cine documental.