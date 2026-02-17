Artistas de la región se alistan para el Carnaval y el Canto en Trelew

Título: El Festival del Carnaval y el Canto promete una celebración inolvidable en Trelew

Bajada: Este martes, la Pista Municipal de Atletismo se convertirá en el epicentro de la música y el arte local, con una variada grilla de artistas listos para hacer disfrutar a todos.

Este martes, la 3ª edición del Festival del Carnaval y el Canto llega a la Pista Municipal de Atletismo de Trelew, un evento que busca reafirmar la conexión cultural y festiva de la comunidad. Con el respaldo de la Municipalidad de Trelew y la colaboración del sector privado, se espera una gran afluencia de público que celebre el arte y la música.

Expectativas de los Artistas Locales

Las agrupaciones que participarán han compartido sus emociones y expectativas para este día tan especial. Las Leivas, un grupo folclórico emergente, expresó su felicidad al ser parte de este evento: “Estamos agradecidos por cada oportunidad y emocionados por compartir nuestra música con el público”.

Por otro lado, el grupo Amanecer Chamamecero, que celebra su primer aniversario, añadió: “Las expectativas son altas. Queremos que la gente disfrute tanto como nosotros lo hacemos en el escenario”. Sus integrantes están ansiosos por compartir su pasión musical con los asistentes.

Ritmos que Encantarán al Público

El Grupo Folclórico Aires del Sur, recién comenzando su recorrido, mencionó su ambición de superarse constantemente: “Estamos listos para compartir zamba, chacarera y otros ritmos que nos representan”.

La banda de cuarteto Temonazo se presentará por primera vez en este carnaval, acompañados de la talentosa Brisa: “Estamos emocionados por hacer bailar al público y ser parte de esta celebración”.

La prometedora cantante Eli Espíndola, actualmente en Buenos Aires creando nueva música, aportará su estilo emocional a la jornada: “Es un momento clave en mi carrera, y quiero conectar de manera auténtica con el público”.

Una Diversidad de Estilos Musicales

El trío Secreto a Voces también se unirá a la fiesta con un repertorio que fusiona ritmos latinos, reggae y rock: “Estamos emocionados de participar en este evento que representa a nuestro pueblo”, mencionaron sus miembros.

Finalmente, El Pala Palermo destacó la importancia de presentarse en un evento de tal magnitud: “Queremos que nuestra música llegue a más personas y que la gente de nuestra tierra disfrute de lo que hacemos”.

Grilla Artística Imperdible

La jornada comenzará a las 14:00 con salsa y bachata, seguido de zumba a las 14:30. A partir de las 15:00, deleitarán al público:

– Escuela de Música Clave de Sol

– Grupo Folclórico Aires del Sur

– Las Leivas

– Amanecer Chamamecero

– Secreto a Voces

A las 18:00, será el turno de la talentosa Eli Espíndola. La noche continuará con:

21:00: Temonazo

22:00: Agustín y su Teclado

23:00: El Pala Palermo