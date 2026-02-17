¿Por qué baja y cómo combate la inflación?

Con el dólar mayorista por debajo de $1.400, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) está aprovechando la oportunidad para adquirir divisas, manteniendo así un equilibrio en el mercado cambiario.

La situación económica del país se torna compleja. A pesar de que la inflación interanual ha alcanzado el 32,4% y ya son ocho meses sin señales claras de desinflación, el mercado cambiario se comporta de manera distinta. Tres factores son clave en esta estabilidad: una oferta privada significativa, un récord en exportaciones y un contexto internacional favorable.

Un suministro privado que inyecta divisas

Desde las elecciones legislativas de noviembre, el ingreso de cerca de u$s8.000 millones provenientes de emisiones de Obligaciones Negociables y bonos provinciales ha fortalecido el mercado.

Récord en exportaciones agrícolas

En enero, Argentina superó los 10 millones de toneladas en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), impulsados especialmente por el trigo y la cebada. Esta abundancia agrícola genera un flujo constante de divisas que estabiliza el mercado.

Un contexto internacional favorable

En el ámbito global, el valor del dólar ha disminuido aproximadamente un 10% durante 2025 y un 1,5% en los primeros meses de 2026, lo que alivia la presión sobre la competitividad argentina en el comercio internacional.

La estrategia cambiaria del Gobierno

El Gobierno ha decidido utilizar el tipo de cambio como una herramienta para anclar las expectativas dedevaluación. La estabilidad del dólar ayuda a contener el aumento de precios en toda la economía.

Intereses que fomentan el «carry trade»

Con las tasas de interés reales positivas en pesos, los inversores están liquidando divisas para beneficiarse de los rendimientos de la deuda en moneda local. Así, el Tesoro licita bonos para absorber los pesos que el BCRA emite al comprar dólares, asegurando una controlada emisión monetaria.

Expectativas a futuro

Los expertos anticipan que la debilidad del dólar podría persistir hasta mitad de año. Con la llegada de la cosecha de soja y maíz en otoño, se espera que la oferta de divisas se vea aún más fortalecida.

Los precios de la soja han experimentado un aumento del 10% en 2026, cotizando a u$s417 en Chicago, lo que sugiere una posible sobreoferta de divisas en el corto plazo.

No obstante, economistas como Jorge Vasconcelos (Ieral) advierten sobre el «trilema» de 2026: encontrar un equilibrio entre aumentar las reservas, reducir la inflación y evitar un estancamiento en la actividad económica, que ha mostrado tres trimestres consecutivos de caída.