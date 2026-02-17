José Jerí se enfrenta a un voto decisivo en el Congreso: denuncias y escándalos amenazan su futuro

La situación política en Perú se intensifica mientras el Congreso evalúa la permanencia del presidente interino José Jerí. En un contexto marcado por denuncias y escándalos, la votación crucial se llevará a cabo este martes.

La incertidumbre política en Perú alcanza un nuevo nivel, ya que el futuro del presidente interino, José Jerí, está en juego. Este martes, el Congreso debatirá varias mociones que podrían llevar a su destitución, alimentadas por una creciente ola de denuncias y críticas hacia su administración.

Navegando por aguas turbulentas

Desde que asumió el cargo tras la salida de Dina Boluarte, Jerí enfrenta una de las crisis institucionales más desafiantes del país, con un clima de desconfianza ciudadana y un parlamento fragmentado a menos de dos meses de las elecciones generales.

Un congreso en tensión

El pleno extraordinario del Congreso se centrará en siete mociones de diferentes bloques políticos. La particularidad es que, al ser presidente del Parlamento, la pérdida de este puesto conllevaría su salida del Ejecutivo, lo que le añade urgencia al proceso.

Escándalos que ensombrecen la presidencia

Las polémicas alrededor de José Jerí han crecido en número y gravedad en los últimos meses. Una de las más impactantes es una denuncia por presunta agresión sexual que surgió cuando era congresista, la cual, aunque fue archivada, sigue generando repercusiones negativas en su imagen.

Tráfico de influencias: un caso complicado

Sumado a esto, el Ministerio Público investiga a Jerí por tráfico de influencias y enriquecimiento irregular. La controversia comenzó tras la filtración de conversaciones que comprometían al presidente en la aprobación de proyectos a cambio de compensaciones económicas.

Encuentros clandestinos que levantan sospechas

La situación se complicó aún más con la revelación de encuentros no registrados con empresarios en restaurantes de Lima, suscitando dudas sobre posibles convenios irregulares. Uno de los empresarios involucrados incluso había ignorado restricciones judiciales para acceder a la sede gubernamental, lo que ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación por patrocinio ilegal.

Contratos bajo la lupa

Recientes informes periodísticos también han señalado que personas cercanas a Jerí han logrado contratos estatales tras visitas a su despacho fuera del horario habitual, lo que ha desatado revisiones y nuevas investigaciones sobre posibles irregularidades administrativas.

Una imagen deteriorada y un futuro incierto

En este panorama, el debate en el Congreso refleja un profundo deterioro de la imagen presidencial, evidenciado en encuestas que marcan un aumento significativo de la desaprobación social. Las distintas alternativas que se están considerando incluyen aprobar la censura, solicitar su vacancia o aceptar una renuncia antes de la votación final.

Con potenciales sucesores como María del Carmen Alva y José María Balcázar a la vista, cualquiera de estas decisiones podría acentuar las divisiones ideológicas que han caracterizado el sistema político peruano en los últimos años.