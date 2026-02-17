El 63% de los argentinos cambió de marca por mejores precios

En medio de un panorama económico complicado, los consumidores argentinos adoptan un enfoque más pragmático y digital, priorizando el precio sobre la lealtad a las marcas tradicionales, según un nuevo estudio de QMonitor.

Un Cambio Radical en el Comportamiento del Consumidor

Un reciente análisis realizado sobre 1.200 casos a lo largo del país revela que el 63% de los consumidores ha optado por marcas más asequibles en el último semestre. Este fenómeno, descrito como una «economía de la sustitución», refleja la creciente presión sobre los presupuestos familiares, donde el gasto eficiente se convierte en la máxima prioridad.

Promociones y Precios: Los Nuevos Mandamientos

De acuerdo al estudio, si una marca tradicional incrementa sus precios más allá de lo aceptable, el 50% de los encuestados se muestra dispuesto a reemplazarla por alternativas más económicas. En este contexto, aspectos como el precio (39%) y las promociones (24%) superan a la calidad y confianza, desviando la lealtad que históricamente caracterizaba al consumidor argentino.

Dependencia del Crédito: Un Indicador Alarmante

Otro hallazgo crítico de QMonitor es la creciente dependencia del crédito para cubrir gastos cotidianos. Actualmente, 70% de los argentinos reconoce financiar sus compras diarias, un cambio notable en el uso del financiamiento, que anteriormente estaba reservado para bienes duraderos.

La modalidad de pagos también ha evolucionado, relegando el efectivo a un distante tercer lugar (12%), mientras que la transferencia digital se convierte en el método preferido (43%), incluso superando el uso de tarjetas de débito (13%). Esto indica que la digitalización ya no es solo una comodidad, sino una necesidad para la gestión financiera en un panorama inflacionario.

Compras Internacionales: Una Estrategia de Ahorro

Este pragmatismo también se extiende más allá de las fronteras. Un 15% de los encuestados admite recurrir a plataformas como Amazon o AliExpress, siendo el precio más bajo (55%) el principal motivo detrás de estas decisiones de compra.

El Futuro del Consumidor Argentino

El informe destaca que la adaptabilidad del consumidor está íntimamente relacionada con su habilidad para financiar y sustituir productos. Según QMonitor, en 2026, se espera que el consumidor argentino sea un individuo «hiper-informado, pragmático y digitalizado», usando la sustitución como una estrategia defensiva ante las crisis.

Sin embargo, esta adaptación viene con advertencias. La economía de la sustitución, aunque efectiva, puede limitar la calidad de vida y afectar el estado de ánimo social si la presión económica persiste.