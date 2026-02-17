Fallece Ofelia Torres, la joven de Chicago que luchó por liberar a su padre detenido por ICE.

La valiente lucha de Ofelia Torres: un testimonio que trasciende fronteras

Ofelia Torres, una joven de solo 16 años, ha capturado la atención del mundo con su inquebrantable valentía y dedicación a su familia. A pesar de enfrentar una enfermedad terminal, su lucha por la libertad de su padre ha conmovido a miles.

Un fin de semana que cambiaría su vida

El 17 de octubre de 2025, Ofelia salió del hospital donde luchaba contra un raro tipo de cáncer para pasar un fin de semana con su familia. Sin embargo, al día siguiente, su padre, Rubén Torres, fue detenido por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en un almacén de construcción en Niles, un suburbio de Chicago.

La lucha empieza

Enfrentando su enfermedad, Ofelia decidió no quedarse de brazos cruzados. A través de sus redes sociales, comenzó una campaña para conseguir la liberación de su padre, recaudando fondos para cubrir los honorarios legales y denunciando abusos en su detención. “Es muy injusto que las familias inmigrantes trabajadoras sean objeto de ataques solo por no haber nacido aquí”, expresaba Ofelia en un conmovedor video que se volvió viral.

Libertad y reencuentro familiar

Rubén, un migrante mexicano indocumentado con más de 20 años en EE.UU., fue liberado bajo fianza dos semanas después, después de que una jueza determinara que se habían violado sus derechos. Este fue un alivio para Ofelia, quien pudo pasar los últimos meses de su vida junto a su padre.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, elogiaron la valentía de Ofelia durante su enfermedad y su lucha por la justicia. “Su coraje se convirtió en un símbolo de fortaleza en un momento de adversidad”, compartió Pritzker en redes sociales.

El impacto de su historia

Ofelia fue diagnosticada con rabdomiosarcoma en etapa 4, y aunque su tratamiento había cesado de ser efectivo, su espíritu indomable despertó una ola de solidaridad. Su historia inspiró numerosas campañas y un gran apoyo comunitario, finalizando con la exitosa gestión que le permitió a su padre enfrentar la deportación desde una posición más favorable.

Legado de valentía

La historia de Ofelia Torres es un ejemplo conmovedor de lucha y resiliencia, mostrando cómo el amor familiar y el deseo de justicia pueden unificar a una comunidad. Su legado perdurará, recordándonos la importancia de la compasión y la solidaridad en medio de las adversidades.

Ofelia, a pesar de su batalla contra el cáncer, se convirtió en una voz para su comunidad.

Su historia no solo abre un diálogo sobre las realidades de las familias inmigrantes en EE.UU., sino que también destaca la fortaleza de aquellos que, incluso en los momentos más oscuros, eligen luchar por sus seres queridos.