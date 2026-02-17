Taxista herido tras colisión con automóvil de conductor ebrio

Un grave incidente automovilístico tuvo lugar en la zona norte de Trelew, donde un conductor bajo los efectos del alcohol colisionó con un taxi. El chofer del taxi, de 57 años, resultó herido y fue trasladado a un hospital.

El accidente se registró a las 5 de la mañana en la intersección de Pellegrini y avenida Colombia, muy cerca de una parada de taxis. Un Fiat Palio, que aparentemente se disponía a buscar pasajeros, fue impactado por un Chevrolet Aveo. La policía confirmó que el conductor del Chevrolet tenía 2,42 gramos de alcohol en sangre y se le confiscó el vehículo.

El chofer del taxi, quien presentó dolores en el pecho, cuello y hombro tras el choque, fue atendido en el hospital donde se diagnosticaron lesiones leves. Este lamentable suceso resalta la importancia de la conciencia sobre el consumo de alcohol y la responsabilidad al volante.