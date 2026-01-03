Impactante: EE.UU. Captura a Nicolás Maduro en Vivo

Una nueva perspectiva sobre el operativo militar en Venezuela, conocido como "Determinación Absoluta", ha sido compartida por Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Sus declaraciones ofrecen un vistazo a la magnitud y los detalles detrás de esta estrategia de intervención.

El general Caine explicó que la operación, que fue solicitada por el Departamento de Justicia, movilizó a un total de 150 aeronaves desde diferentes puntos del hemisferio. Esta vasta misión no solo tenía como objetivo neutralizar a Nicolás Maduro, sino que también incluía una fuerza de extracción dedicada a su captura.

Un Comando Especializado en Acción

Las tropas involucradas en el operativo estaban compuestas por individuos con edades comprendidas entre 20 y 49 años. Según Caine, la planificación y el desarrollo de la misión se sustentaron en décadas de experiencia militar estadounidense en la lucha contra el terrorismo en diversas regiones del mundo, incluyendo Medio Oriente y África. Esta experiencia fue esencial para el desenlace favorable del operativo.

Desmantelando las Defensas Aéreas Venezolanas

Durante la fase inicial, aviones de combate estadounidenses jugaron un papel crucial al desmantelar las defensas aéreas de Venezuela. Esto permitió que los helicópteros militares pudieran ingresar a Caracas sin contratiempos. En un giro inesperado, una de las aeronaves estadounidenses fue alcanzada, pero continuó su misión sin problemas, lo que, según el general Caine, no afectó el desarrollo ni el resultado general de la operación.

La Estrategia Militar en Contexto

Las acciones en Venezuela reflejan un enfoque militar que combina la planificación estratégica con la experiencia adquirida en conflictos pasados. Caine destacó que este operativo no es solo una intervención aislada, sino parte de un marco más amplio de lucha contra el terrorismo y la inestabilidad regional.

Las implicaciones de esta operación, sus estrategias y resultados seguirán siendo objeto de análisis en el ámbito internacional, abriendo el debate sobre el papel de Estados Unidos en las crisis latinoamericanas.