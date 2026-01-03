Novo Límite de Retiro en Cajeros Automáticos: Lo Que Debes Saber para 2026

Con el inicio de un nuevo año, los usuarios de cajeros automáticos en Argentina enfrentarán modificaciones en los límites de retiro de efectivo. Aquí te contamos los detalles esenciales.

La capacidad de acceder a efectivo sigue siendo crucial para muchos argentinos, a pesar de la creciente adopción de métodos de pago digitales. Los cajeros automáticos permanecen como una opción necesaria y accesible para las transacciones diarias.

Con la llegada de enero de 2026, los principales bancos del país han establecido nuevos límites para las extracciones diarias, los cuales varían según la institución y el perfil del cliente.

Actualización de Límites de Extracción en Bancos Argentos

Según las últimas comunicados, el Banco Nación permite retirar hasta $1.000.000 por día. Este límite ha aumentando gradualmente desde los $150.000 en enero de 2025, hasta llegar a un millón en abril del mismo año.

El Banco Provincia establece un tope diario de $400.000, aunque sus clientes pueden solicitar una ampliación a través de su app oficial. Por su parte, el Banco Ciudad permite hasta $800.000 mediante cajeros automáticos, con la opción de elevar ese límite a $1.200.000 a través de gestiones digitales.

El Banco Galicia mantiene un límite general de $400.000 diarios, pero permite hasta $2.400.000 en sus propios cajeros. En el caso del ICBC, el límite es de $550.000.

En cuanto al BBVA, este banco se posiciona entre los más flexibles, permitiendo hasta $2.000.000, sujeto al perfil del cliente. El Banco Macro y el Banco Santander fijan sus límites en $400.000 y $1.000.000 respectivamente.

Innovaciones Tecnológicas en el Sistema Bancario

Además de las actualizaciones en los límites de retirada, el sector bancario argentino está incorporando nuevas tecnologías que optimizan la experiencia del usuario. Una de las más destacadas es la opción de extracciones sin tarjeta física, que utiliza tecnología NFC (Near Field Communication).

Esta innovadora modalidad permite retirar efectivo acercando un dispositivo móvil al cajero, siempre que el teléfono esté vinculado a la cuenta bancaria correspondiente. Aunque esta tecnología aún se está implementando, representa un avance significativo en la modernización del sistema bancario.

A pesar de la rápida evolución de las billeteras virtuales y de las transferencias electrónicas, los cajeros automáticos continúan siendo una herramienta indispensable en el día a día de los argentinos. Con límites de extracción actualizados y nuevas opciones tecnológicas, los usuarios comenzarán el 2026 con más accesibilidad en el manejo de su efectivo.