Alta Gracia: Torres y Quinteros logran acuerdo y desactivan conflictos de seguridad

Alta Gracia: Un encuentro clave para desactivar tensiones entre el intendente y el ministro de Seguridad

Marcos Torres y Juan Pablo Quinteros buscan unir fuerzas luego de los disturbios en Año Nuevo

En un paso hacia la reconciliación, el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, se reunió hoy con el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, para limar asperezas y abordar los incidentes ocurridos durante las celebraciones de Año Nuevo.

Un encuentro crucial tras los disturbios

La reunión tuvo lugar después de que una multitud de jóvenes se congregara en el parque del Sierras Hotel, desatando episodios de violencia que incluyeron corridas y enfrentamientos ante la falta de presencia policial, como denunció la gestión municipal. Este episodio había generado un intercambio de acusaciones entre las autoridades provinciales y locales.

Del enfrentamiento a la colaboración

Quinteros, en una clara muestra de distensión, comentó: “La seguridad no admite grises. Marcos es un intendente que trabaja arduamente por la seguridad de su ciudad. Si existen diferencias, hay que hablarlas y resolverlas”. Su afirmación refleja un cambio en la dinámica entre ambos funcionarios, que se habían confrontado recientemente.

El ministro enfatizó la importancia de mantener un diálogo abierto, resaltando que “los vecinos quieren vivir sin miedos” y que es imperativo dejar de lado las polémicas para enfocarse en el trabajo conjunto.

La mirada hacia el futuro de Alta Gracia

Por su parte, Torres valoró la disposición de Quinteros y reafirmó la necesidad de un trabajo coordinado. “Estamos convencidos de que la colaboración entre el municipio y la Policía es la clave para ofrecer verdaderas soluciones a nuestros vecinos”, afirmó.

Ambos líderes coincidieron en que la situación social de Alta Gracia y otras ciudades del país exige respuestas inmediatas, destacando la necesidad de mejorar las herramientas tanto en recursos como en apoyo a las fuerzas de seguridad.

Resolviendo conflictos y planteando soluciones

Durante la charla, se aclaró que el descontento de Torres no provenía de una motivación política, sino de críticas al accionar de la Policía Departamental Santa María. Además, decidieron replantear estrategias para abordar los problemas de consumo de alcohol entre jóvenes en espacios públicos, uno de los factores que llevó a los disturbios de Año Nuevo.

Un camino hacia la unidad política

La crisis había repercutido en el ámbito político, catalizando cuestionamientos sobre la gestión de seguridad local. Un grupo de legisladores, liderado por Matías Gvozdenovich, incluso había exigido un informe sobre los eventos del Año Nuevo. Sin embargo, el encuentro de hoy no solo servirá para calmar tensiones, sino también para sentar las bases de una colaboración efectiva entre el municipio y la Provincia, buscando evitar que futuros conflictos en seguridad deriven en crisis políticas.