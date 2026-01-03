Prórroga para cambiar dólares ‘cara chica’: ¿Cuánto tiempo hay?

La extensión del plazo para cambiar dólares «cara chica» trae alivio a los ahorradores. Conoce todos los detalles sobre este nuevo avance del Banco Central.

¡Oportunidad para tus ahorros! El Banco Central ha decidido extender indefinidamente el plazo para que los bancos acepten y cambien dólares «cara chica».

Esto significa que no hay fecha límite para el intercambio, que había sido originalmente fijada para el 31 de diciembre de 2025. El recambio de estos billetes seguirá disponible para los interesados.

¿Qué Incluye esta Normativa?

La nueva regulación también abarca los billetes que estén manchados o deteriorados, ofreciendo una mayor flexibilidad para quienes necesiten realizar el cambio.

¿Cómo Realizar el Cambio?

Para llevar a cabo el intercambio, es fundamental verificar si tu banco forma parte del programa de recambio. En caso de que tu entidad no participe, bancos como el Banco Nación y algunas instituciones provinciales sí aceptan estos billetes.

El proceso de entrega se realiza en ventanilla, donde un representante del banco se encargará de verificar la autenticidad y el estado de los billetes.

Requisitos para el Cambio

Un aspecto importante a tener en cuenta es que no se aceptarán billetes que presenten más del 40% de deterioro o que estén en condiciones claramente inadecuadas.

Opciones al Terminar el Proceso

Al finalizar el proceso de recambio, los usuarios tienen la opción de dejar los fondos en una cuenta bancaria o retirar billetes de series más nuevas de manera inmediata.