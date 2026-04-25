Impactante hallazgo en el aeropuerto de Chicago: hallan un cadáver de mono en una maleta

Un sorprendente hallazgo en el Aeropuerto Internacional O’Hare ha llevado a las autoridades de aduanas a intensificar sus controles. Durante una revisión a una maleta proveniente de Camerún, se encontró el cadáver de un mono, generando preocupación por posibles riesgos sanitarios.

El descubrimiento tuvo lugar el 11 de abril, cuando el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), realizó una inspección de rutina en el equipaje de un viajero. Tras detectar irregularidades durante el examen radiográfico, se procedió a una revisión más exhaustiva.

Una Inspección Reveladora

Los oficiales de la CBP llevaron a cabo un análisis detallado del equipaje y encontraron los restos del primate, los cuales fueron inmediatamente retenidos y destruidos. Esta acción es parte de un esfuerzo por prevenir el ingreso de enfermedades no autóctonas al país.

Medidas de Prevención Sanitaria

Michael Pfeiffer, director interino de operaciones de la oficina de Chicago, subrayó la importancia de mitigar riesgos de salud pública. Según expresó en un comunicado, “nuestros especialistas en agricultura juegan un papel fundamental en la identificación de productos que pueden introducir plagas o enfermedades dañinas”.

Más Hallazgos en Inspecciones

En un incidente relacionado, las autoridades confiscaron 125 libras de carne de rumiantes a otro pasajero que llegaba de Liberia. Al ser interrogado, el viajero reconoció tener la carne oculta entre otros artículos. La importación de esta carne está prohibida en EE.UU. debido al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina y otras enfermedades como la fiebre aftosa.

Consejos para Viajeros Internacionales

La CBP está instando a todos los viajeros a declarar cualquier artículo adquirido en el extranjero para evitar problemas a su llegada. Además, quienes quieran importar productos de origen animal o vegetal deben consultar las guías oficiales disponibles en el sitio web de la agencia para conocer qué está permitido y qué no.

La Importancia de la Vigilancia Fronteriza

Pfeiffer concluyó destacando el crucial rol que desempeñan los especialistas de la CBP en la detección diaria de artículos prohibidos. “Nuestro trabajo diario es esencial para prevenir la entrada de enfermedades de plantas y animales que pueden tener un impacto significativo en la salud pública y la economía agrícola estadounidense”, afirmó.