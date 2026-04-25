La OTAN afirma que no se puede expulsar a sus miembros, tras el rumor de que EE.UU. busca suspender a España.

La OTAN Desmiente Posibles Sanciones a España por su Postura en el Conflicto con Irán

Ante rumores de sanciones por parte de Estados Unidos, la OTAN aclara que no existen mecanismos para expulsar a sus miembros. Un tema que genera inquietud en el ámbito internacional.

La OTAN ha reafirmado que no hay disposiciones en sus tratados que permitan la suspensión o expulsión de ningún Estado miembro. Esta declaración surge en medio de la tensión provocada por la postura de España frente a la reciente escalada del conflicto en Irán.

Detalles sobre las Alegaciones de Suspensión

Un funcionario estadounidense reveló a Reuters que un correo interno del Pentágono mencionaba la posibilidad de sancionar a aliados que no apoyaran las campañas militares de EE.UU. en la región. Este mismo correo cuestionaba la soberanía británica sobre las Islas Malvinas, un territorio reclamado por Argentina. Un representante de la OTAN subrayó que las sanciones no están contempladas en el tratado fundacional de la alianza, reafirmando la posición de España en la OTAN.

Reacciones desde España

El presidente español, Pedro Sánchez, ha desestimado las acusaciones, enfatizando que su gobierno no basa sus decisiones en correos electrónicos, sino en documentos oficiales. «Apoyamos la cooperación plena con nuestros aliados dentro del marco del derecho internacional», afirmó.

Postura de Reino Unido y Otras Naciones Aliadas

El primer ministro británico, Keir Starmer, también reiteró que una mayor implicación en el conflicto no es de interés para el Reino Unido, a pesar de su colaboración previa en operaciones contra Irán. Junto a otros países, enfatizó la importancia de garantizar la seguridad del estratégico estrecho de Ormuz tras un eventual alto el fuego.

Controversia del Correo Interno del Pentágono

El mencionado correo señalaba que las condiciones para el acceso y uso de las bases militares en el marco de la OTAN eran consideradas insuficientes. Esto ha provocado una respuesta contundente desde Argentina, que reafirmó sus derechos sobre las Malvinas. En un contexto más amplio, Italia ha llamado a la unidad entre los aliados de la OTAN, resaltando la necesidad de un fortalecimiento del pilar europeo de la alianza durante una cumbre de la UE en Chipre.

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