Impacto del fenómeno ‘El Niño’ en el clima de Misiones: Preocupaciones y pronósticos

La Dirección de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones lanza una advertencia sobre las condiciones climáticas extremas que se esperan hasta noviembre de 2026 debido al fenómeno "El Niño".

Un Cambio Climático Inminente

Un informe reciente revela que Misiones enfrentará un período de alta inestabilidad climática. A partir de mayo y hasta noviembre de 2026, se anticipan eventos hidrológicos significativos que modificarán drásticamente el panorama meteorológico de la región.

La Influencia de «El Niño»

El análisis señala que hay una transición rápida hacia condiciones de “El Niño”, marcada por el aumento de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico ecuatorial. Este fenómeno comenzará a afectar la atmósfera del noreste argentino, aumentando el ingreso de humedad en la región.

Precipitaciones Extremas

Las proyecciones indican un incremento notable en la frecuencia e intensidad de las lluvias, alcanzando picos críticos entre agosto y noviembre, con acumulados que podrían exceder los 300 milímetros mensuales.

Se prevé que las lluvias se manifiesten mayormente en forma de tormentas intensas, acompañadas de ráfagas fuertes y con riesgo de granizo.

Riesgo Hidrológico Elevado

El informe alerta sobre un alto riesgo de inundaciones, en especial en cuencas delicadas como la del río Uruguay, donde las crecidas podrían ser comparables a las que se experimentaron en 2014. Los arroyos y cursos menores pueden desbordarse, afectando la infraestructura y la transitabilidad en diversas áreas de la provincia.

Fenómenos Atmosféricos Severos

Además, se advierte sobre la posibilidad de fenómenos atmosféricos severos, incluidos vientos intensos y tornados de baja categoría. Estas condiciones son consecuencia de un ambiente más cálido y húmedo, lo que podría resultar en tormentas más violentas, incluso durante los breves períodos de estabilidad estacionales.

Acciones Preventivas Recomendadas

Ante este escenario, la provincia está en un estado de alerta meteorológica. Desde la Dirección de Alerta Temprana se sugiere a los municipios y productores del campo reforzar acciones preventivas, que incluyen la revisión de planes de contingencia y la limpieza de cauces.

Para la población, se recomienda mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas en los próximos meses.

Fuente: Ministerio de Ecología