Se Prevén Menores Siembras de Trigo por Aumento de Insumos

A medida que se prepara la campaña de trigo 2026/27, las proyecciones indican un leve descenso en la superficie sembrada, aunque las condiciones climáticas generan expectativas positivas. Sin embargo, los altos costos de insumos podrían complicar la situación para los productores.

Proyecciones de Siembra y Producción

La siembra de trigo alcanzaría las 6,5 millones de hectáreas, lo que maracaría una disminución del 3% en comparación al año anterior. A pesar de este ajuste, el área sembrada se mantendría un 2,8% por encima del promedio de las últimas cinco campañas, de acuerdo con el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En la campaña anterior, se registró un récord histórico de producción de 27,8 millones de toneladas.

Condiciones Climáticas y Desafíos Económicos

Los análisis realizados por la Bolsa destacan una carga hídrica excelente en gran parte del área agrícola, aunque este favorable escenario climático se ve afectado por una realidad económica compleja, marcada por el aumento de los precios de insumos.

La Bolsa indica que “existe una dicotomía” en la intención de siembra; mientras que el efecto positivo de un «Año Niño» podría alentar a los productores, los altos costos de insumos, especialmente la urea, podrían disuadir el aumento en el área sembrada y el nivel tecnológico.

Impacto de la Relación Insumo-Producto

La relación insumo-producto se ha deteriorado en 2026, impulsada por el incremento de los precios de combustibles y otros insumos debido a factores globales. Aunque el precio del trigo ha subido un 3% interanual, los costos de producción han aumentado considerablemente:

– Urea: +36% interanual.

– Gasoil: +25% interanual.

– Fosfato diamónico: +14,2% interanual.

Esto ha llevado a que se requiera un 55% más de trigo para adquirir una tonelada de urea y un 29% más para el fosfato, restringiendo las capacidades del productor.

Variaciones Regionales en la Siembra

El informe describe dos realidades diferentes en las áreas de siembra:

– Centro-Oeste: Se espera un crecimiento o mantenimiento de la siembra por la necesidad de rotación y el aprovechamiento de la humedad.

– Centro-Este (Núcleos Norte y Sur, Santa Fe y Entre Ríos): Se observa un panorama negativo debido a los altos costos de la urea, lo que lleva a los productores a optar por alternativas menos costosas.

El Contexto Internacional: Un Mercado en Cambios

A nivel mundial, se prevé que la producción de trigo alcanzará un récord de 844,15 millones de toneladas, con una relación stock/consumo de 34,7%. Sin embargo, en Argentina se abriría una oportunidad debido a la anunciada caída en la producción en Estados Unidos y Canadá, junto a una disminución en la producción de trigo en Rusia y Australia.

Brasil también enfrentará desafíos, con una proyección de importaciones que alcanzan 8 millones de toneladas, afectando su producción interna por el aumento de costos logísticos.

Perspectivas y Estrategias en el Campo

A pesar de los desafíos que presenta el mercado global, la estrategia del campo argentino se centrará en maximizar la eficiencia. Las proyecciones indican que, si bien este ciclo presenta una relación de precios menos favorable que el anterior, el rendimiento de la producción dependerá en gran medida del manejo adecuado de los recursos.