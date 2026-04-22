Provinciales: ‘La Cámpora solo busca atacar a Kicillof’ en reclamo de alimentos

La lucha entre el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora se aviva nuevamente tras la presentación de un proyecto clave en el Senado bonaerense donde se propone declarar una emergencia alimentaria por 18 meses.

Mario Ishii, senador provincial y actual intendente de José C. Paz en licencia, ha propuesto una medida que señala la crisis económica en la provincia, aunque sorprendentemente evita mencionar al gobierno de Javier Milei. En su extenso documento, Ishii pide que el estado reasigne recursos siguiendo criterios de prioridad social, enfatizando que garantizar el acceso a la alimentación es esencial en tiempos de emergencia.

El Proyecto de Ishii y su Contexto

Según el texto presentado por Ishii, la urgencia de la situación actual dictamina que la asignación de fondos públicos no puede llevarse a cabo sin considerar su impacto social inmediato. «Esta decisión no solo responde a un criterio de racionalidad económica, sino a un mandato ético y constitucional», argumentó el ex jefe comunal.

El proyecto, sin embargo, ha caído mal en el Ejecutivo provincial, especialmente en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, dirigido por Andrés «Cuervo» Larroque. Desde el entorno de Kicillof, se consideró el proyecto como una medida de «marketing» y se atribuyó su surgimiento a la rivalidad interna con La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner.

Reacciones en el Entorno Político

Desde el Gobierno provincial, se expresa que «al proyecto lo tomamos como de quién viene. Ishii y todos los que están detrás sabían la situación y cómo se pretende enfrentar la crisis». Aseguran que solo buscan generar ruido mediático y empañar la imagen del gobernador.

En un giro a la situación, esta semana Mayra Mendoza, diputada y intendenta de Quilmes en licencia, envió un mensaje en un chat que incluyó críticas punzantes a Carlos «Carli» Bianco, el ministro de Gobierno provincial, tras su reciente operación de apendicitis. Mendoza cuestionó la falta de empatía hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sugirió que existiera la misma preocupación por ella.

Acciones del Gobierno Provincial ante la Crítica

A pesar de las tensiones, el gobierno de Kicillof ha decidido incrementar en un 30% el Servicio Alimentario Escolar, que beneficia a más de 2,5 millones de estudiantes, así como aumentar un 25% en los principales programas sociales y duplicar la asistencia alimentaria a los municipios.

En respuesta a las acusaciones de Ishii, se recordó que su proyecto no aborda la deuda del gobierno nacional con la provincia relacionada al Servicio Alimentario Escolar. Esta deuda, que asciende a más de $220.000 millones, fue objeto de un reclamo formal presentado por Larroque ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Controversias y Respuestas del Ministerio Nacional

Desde el ministerio a cargo de Sandra Pettovello, se rechazó la responsabilidad que se intenta adjudicar respecto al desfinanciamiento provincial. A pesar de la respuesta contundente, la interna dentro del peronismo se sigue complicando, sumando otro episodio a una historia de disputas y rivalidades que parece no tener fin.