Impacto en los Usuarios: ¿Qué Cambia?

Bitso, la innovadora plataforma de criptomonedas, acaba de obtener la codiciada certificación CCSS 2025, posicionándose entre las ocho empresas a nivel global con los más altos estándares de seguridad en el ámbito cripto.

Bitso ha alcanzado un nuevo hito al obtener la certificación Cryptocurrency Security Standard (CCSS) 2025, considerada la más rigurosa en el sector de criptomonedas a nivel mundial.

La compañía se alza como una de las pocas en América Latina en cumplir con esta exigente normativa. Específicamente, Bitso logró la versión 9.0 del CCSS, alcanzando la calificación AAA y 3 estrellas en Cer.Live, el nivel más elevado para empresas de criptomonedas.

Una Nueva Era de Seguridad para los Usuarios

Este estándar garantiza controles avanzados para proteger los activos digitales y mitigar riesgos tanto operativos como de ciberseguridad. Entre los requisitos se destacan:

Prácticas sólidas en la gestión de claves criptográficas, auditorías de seguridad constantes y sistemas de monitoreo exhaustivo.

Impacto del CCSS en la Experiencia del Usuario

El CCSS, desarrollado por la comunidad cripto global, establece controles claros sobre la generación, custodia y protección de criptomonedas. Su propósito principal es reducir riesgos vinculados a ataques y fallas operativas.

«Lograr el estándar CCSS es un paso clave en nuestra misión de establecer un modelo de referencia en seguridad de activos digitales», explicó Jeff Fostek, director de Seguridad de la Información de Bitso. «Este estándar refuerza la seguridad y confianza de nuestros usuarios, asegurando que nuestra plataforma opera bajo los más altos estándares».

Adicionalmente, esta certificación complementa otros reconocimientos internacionales, como la ISO/IEC 27001, alcanzada en abril de 2025, y se alinea con las exigencias actuales del ecosistema cripto.

Bitso busca, con esta certificación, fortalecer la confianza de sus usuarios y contribuir al desarrollo de un entorno cripto más sólido y transparente en América Latina, en un panorama de creciente adopción y regulación de la seguridad en activos digitales.