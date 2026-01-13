Familia de abogado argentino detenido en Venezuela pide fe de vida: ‘Estamos desesperados’

Abogado argentino detenido en Venezuela: la familia denuncia un "secuestro"

El misterioso caso de Germán Giuliani, un abogado argentino, ha suscitado alertas desde su llegada a Venezuela el pasado abril. La incertidumbre crece tras la denuncia de su familia sobre un "secuestro" por parte del régimen chavista.

Germán Giuliani, quien viajó a Venezuela el 5 de abril de 2025 por motivos laborales, se encuentra actualmente detenido. Junto a él, otro compatriota, el gendarme Nahuel Gallo, es objeto de preocupación para sus familias. El 21 de diciembre, Giuliani fue trasladado a un nuevo centro de detención y desde entonces su familia no ha tenido noticias sobre su paradero.

Un viaje que se tornó oscuro

La esposa de Giuliani, Virginia Rivero, relató a Radio Mitre que su marido había viajado a Venezuela para realizar un trámite. «El 21 de mayo lo detuvieron. Al escuchar su acento argentino, lo secuestraron», expresó. Virginia se enteró de la situación a través de los medios y posteriormente recibió la confirmación de Cancillería.

Contactos limitados y condiciones severas

Después de dos semanas de su arresto, Giuliani pudo comunicarse por primera vez con su familia. «Me contó que estaba en un pequeño comando en Caracas, en una celda compartida con otros presos políticos», indicó Rivero. A pesar de su situación, él le pidió que no se preocupara por su bienestar.

7 meses bajo el sol de la incertidumbre

Giuliani permaneció siete meses sin ver la luz del sol, enfrentando cargos de «terrorismo, narcotráfico y mercenario». Según su esposa, estas acusaciones suelen ser comunes entre los presos políticos en Venezuela.

El silencio de la justicia

A pesar de que se había programado una audiencia judicial para él, no se llevó a cabo. Virginia fue informada por el Foro Penal, una ONG local, que el gobierno no permitiría que el caso avanzara. «En esa audiencia debería haber quedado libre, pero nunca sucedió», lamentó.

Desesperación y búsqueda de respuestas

El 21 de diciembre, Giuliani fue trasladado a la cárcel de Yaré II, en Miranda, y desde ese momento su esposa no ha podido obtener ninguna información sobre su estado. «Estamos desesperados, pidiendo una fe de vida», afirmó.

Coordinación con autoridades argentinas

Virginia mantiene contacto constante con la Cancillería argentina y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, se siente frustrada porque no recibe información concreta sobre las acciones que se están llevando a cabo. «Está en manos de Estados Unidos el accionar. Sé que tienen todo listo para traerlos cuando los liberen», indicó.

Un viaje inesperado