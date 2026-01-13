Dos extrabajadoras de Julio Iglesias lo acusan de acoso y agresiones sexuales en sus mansiones del Caribe

Escándalo en el Mundo de Julio Iglesias: Acusaciones Sorprendentes de Abuso y Acoso Sexual

Una reciente investigación ha revelado denuncias impactantes contra el reconocido artista Julio Iglesias, apuntando a presuntos actos de maltrato y acoso sexual hacia dos de sus exempleadas.

Este martes, el escándalo más grande de la carrera de Julio Iglesias ha estallado tras una investigación filtrada por elDiario.es y Univisión Noticias. Según el reporte, el famoso cantante habría estado involucrado en comportamientos inapropiados y abusivos hacia dos mujeres que trabajaron para él.

Revelaciones Inquietantes de Testimonios y Pruebas

La investigación, sustentada por una colección de testimonios, documentación y pruebas médicas, sugiere que Iglesias maltrató y acosó sexualmente a las dos víctimas en sus propiedades de Punta Cana, República Dominicana, y Lyford Cay, Bahamas.

Detalladas Descripciones de los Abusos

Una de las denunciantes relató haber sido «presionada para mantener encuentros sexuales» con Julio Iglesias, describiendo casos de «penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales».

Por otro lado, la fisioterapeuta que trabajó directamente con el artista explicó que, además de sufrir tocamientos inadecuados, enfrentó constantes insultos y humillaciones, describiendo el entorno laboral como uno de «control y acoso continuo». Ella expresó: “Me sentía como un objeto, como una esclava”.

Miedo y Silencio: Las Víctimas Hablan a Puertas Cerradas

La investigación también reveló que los nombres de las mujeres han sido mantenidos en el anonimato debido al temor de represalias. Se ha indicado que han sido enviadas a una organización internacional de derechos humanos, donde están avanzando en su proceso legal.

La Respuesta de Julio Iglesias y su Equipo