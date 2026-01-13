Verano 2026 en Buenos Aires: Escapadas de Fin de Semana que Marcan la Temporada

La temporada de verano en la Provincia de Buenos Aires arranca de manera mixta, destacándose ocupaciones aceptables, pero con un patrón que revela escapadas breves y un consumo moderado.

La tendencia en los principales destinos

Tras las festividades de fin de año, la dinámica del turismo en la costa y el interior bonaerense se muestra clara. Según Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), “no estamos ante una temporada de permanencias largas, sino de escapadas, con una afluencia de turistas concentrada particularmente entre viernes y domingo”.

Tandil: auge en cabañas y turismo familiar

En la primera quincena de enero, Tandil exhibió un comportamiento segmentado por tipos de alojamiento. Las cabañas lograron un impresionante 80% de ocupación, impulsadas por familias y quienes buscan naturaleza. Por su parte, los hoteles alcanzaron aproximadamente el 50%, con un predominio de estadías más breves.

El evento del Cruce Tandilia, realizado en el primer fin de semana, aumentó considerablemente la demanda y atrajo a un número relevante de visitantes.

El perfil del turista en Tandil

Genaro García, presidente del Sector Turismo de FEBA, indicó que «los turistas priorizan experiencias concretas, optando por estancias más cortas y cuidando cada gasto». A pesar de los buenos niveles de ocupación, la rentabilidad se mantiene moderada.

Respecto a los precios, los establecimientos mantienen tarifas similares al año pasado, buscando atraer a visitantes ante la competencia del alojamiento informal.

Monte Hermoso: fines de semana a pleno

Monte Hermoso refleja con precisión esta tendencia. Los fines de semana ven una ocupación total, mientras que de lunes a jueves la cifra desciende al 60–70%. Esta marcada variabilidad demuestra que el turismo se concentra en el fin de semana.

Consumo en Monte Hermoso

Aunque el consumo se mantiene bajo en general, la gastronomía destaca como un sector con buena demanda. Sin embargo, existen limitaciones en la capacidad de servirse, lo que complica aún más la oferta.

Villa Gesell y Mar de las Pampas: un inicio optimista

A pesar de diciembre débil, el cierre de año en el corredor geselino mostró una mejora notable. Ya en enero, Mar de las Pampas reporta ocupaciones del 70–80%, mientras que Villa Gesell se sitúa entre el 60 y 70%.

El esfuerzo de los prestadores por mantener tarifas relativamente estables ha permitido este crecimiento, a pesar de un consumo bajo.

Mar del Plata: sostenibilidad y prudencia en el gasto

Mar del Plata se mantiene como un destino popular, con una ocupación de aproximadamente 65%. Aunque la conectividad y diversidad de oferta son factores atractivos, los visitantes se muestran atentos a su presupuesto.

Un verano marcado por decisiones responsables

El análisis de la primera mitad de enero indica que estamos ante una temporada con expectativas moderadas, influenciada por un contexto económico que tensa el presupuesto de los viajeros. “No es una mala temporada, pero es diferente, más austera y planificada”, concluye Kahale.

El verano 2026 en la Provincia de Buenos Aires se perfila como un período de constante movimiento, pero fragmentado, donde la adaptación a las necesidades de los turistas será clave para el éxito del sector.