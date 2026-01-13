Calor intenso en el AMBA y alerta amarilla por tormentas en la Costa

El calor implacable sigue causando preocupación en Buenos Aires, donde el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas para la ciudad y sus alrededores. Las altas temperaturas seguirán afectando a la población y hay cambios climáticos en el horizonte.

Temperaturas Históricas en Buenos Aires

Este lunes, la termómetro marcó un récord de 35,1°C, que se sintió aún más intenso debido a la sensación térmica que alcanzó los 37,7°C. La capital argentina se encuentra bajo una alerta amarilla que alerta sobre el calor extremo, el cual podría tener repercusiones en la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Afectados por el Calor

La alerta amarilla significa que estas altas temperaturas pueden representar un riesgo leve a moderado para la salud. Esto es motivo de especial atención para niños, personas mayores de 65 años y aquellos con enfermedades crónicas.

Proyecciones Meteorológicas

El SMN prevé que las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) seguirán siendo elevadas. Para los próximos días, se espera una máxima de 33°C para hoy y mañana, con un alivio pronosticado para el jueves, cuando podrían llegar lluvias y tormentas aisladas.

Alertas para la Costa Atlántica

Además, se ha establecido una alerta amarilla por tormentas en la Costa Atlántica bonaerense. Localidades como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell se preparan para precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Otras Provincias en Alerta

No solo Buenos Aires enfrenta este clima extremo. Otras provincias del país también reciben alertas por tormentas, fuertes vientos y calor. Se han reportado condiciones severas en regiones del norte y centro, con posible granizo y lluvias intensas.

Consejos para Protegerse

Los especialistas sugieren mantenerse bien hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico, que van de 10 a 16 horas. Quienes integran grupos vulnerables deben ser protegidos, y es crucial prestar atención a las alertas meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales frente a tormentas y vientos fuertes.