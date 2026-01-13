Rusia lanza un ataque masivo en Ucrania, golpeando la red eléctrica y causando cuatro muertes

Un nuevo ataque masivo de Rusia sobre Ucrania dejó un saldo trágico de al menos cuatro vidas perdidas. Este bombardeo, que se enmarca en una creciente ola de agresiones, tuvo como objetivo principal la infraestructura energética del país.

El Ataque: Detalles y Consecuencias

La ofensiva, que tuvo lugar en la noche del martes, consistió en el lanzamiento de casi 300 drones, además de 18 misiles balísticos y siete misiles de crucero, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. En un mensaje escrito en la plataforma X, Zelenskyy subrayó que “una vez más, el objetivo principal del ataque fue nuestra energía”, anunciando además un “extenso daño a la infraestructura residencial y civil”. Las regiones de Dnipro, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Kyiv, Odesa, Sumy, Kharkiv y Donetsk fueron las más afectadas.

Aumentan las Agresiones a Infraestructura Energética

En los últimos meses, Rusia ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana, dejando a miles sin electricidad ni calefacción en pleno invierno. DTEK, el mayor proveedor de energía del país, informó que uno de sus centros de generación fue atacado, siendo este el octavo bombardeo desde octubre.

Impacto en Kharkiv y Odesa

Los estragos en Kharkiv fueron devastadores, con al menos cuatro muertos y seis heridos, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. La conmoción fue tal que un suburbio de la ciudad fue impactado, destruyendo un depósito de correos y dejando a 30 personas atrapadas, de las cuales dos fueron rescatadas entre los escombros.

El puerto de Odesa también sufrió daños severos, con dos oleadas de ataques que dejaron cinco heridos y devastaron la infraestructura civil, afectando edificios residenciales, un centro médico, una guardería, una escuela y un gimnasio.

Apagones en Regiones Afectadas

Una de las consecuencias más significativas de este bombardeo es que cientos de miles de hogares en la región de Kyiv quedaron sin energía, lo que agrava la situación para la población en medio del invierno.

Reacciones Internacionales a la Escalación

Este ataque se produce apenas cuatro días después de que Moscú utilizó un misil hipersónico Oreshnik para golpear a Ucrania, una acción que ha suscitado el rechazo de los aliados de Kyiv, incluyendo a Washington, que lo calificó como una “escalada peligrosa e inexplicable” en el conflicto, que se aproxima a su cuarto año.

Desde Moscú, afirmaron que el misil impactó en una fábrica de reparaciones de aviación en la región de Lviv, atribuyendo el ataque a un intento de Ucrania de golpear una de las residencias del presidente ruso Vladímir Putin, una afirmación que Kyiv niega y que Washington considera poco creíble.