Impactos de la Estupidez Colectiva

El 9 de abril de 1945, el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer fue ejecutado en el campo de concentración de Buchenwald. Su trágica historia como teólogo y resistente al nazismo ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza humana y el peligro de la ignorancia.

Bonhoeffer, a sus 39 años, fue encarcelado en 1943 por su supuesta implicación en un complot para asesinar a Hitler y por ayudar a judíos a escapar del régimen nazi. Antes de su arresto, había sido destituido de su cargo en la Universidad de Berlín en 1937. Junto a su mentor, el destacado teólogo Karl Barth, Bonhoeffer fundó la Iglesia de la Confesión, impulsando un compromiso activo con la justicia social.

La «Teoría de la Estupidez»

Desde su prisión, Bonhoeffer escribió profundos textos que se publicaron póstumamente. En su obra «Teoría de la Estupidez», analiza un fenómeno inquietante: la estupidez como el mayor enemigo del bien. Según Bonhoeffer, es un adversario más peligroso que la maldad misma. Mientras que se puede combatir la maldad, la estupidez, una vez extendida, resulta casi irremediable.

La manipulación de la ignorancia colectiva

Su enfoque no se limitaba a las torpezas individuales; Bonhoeffer debatía sobre la estupidez colectiva, capaz de ser instrumentalizada para fines muy oscuros. En su Alemania natal, un pueblo sumido en la amnesia crítica siguió ciegamente a un dictador en una de las épocas más oscuras de la humanidad. Su advertencia resuena hoy, ya que epidemias de ignorancia han permitido la aparición de líderes dañinos a lo largo de la historia.

Los líderes y sociedades que toleran la imbecilidad

Figuras como Trump, Putin, Netanyahu y otros han emergido de un terreno fértil de desinformación y falta de pensamiento crítico. Estos líderes no aparecen de la nada; son el reflejo de sociedades que han dejado de cuestionar y de pensar de forma independiente. La conformidad y la falta de reflexión personal abren la puerta a la manipulación.

Las masas, al perder su individualidad, corren el riesgo de desentenderse de las repercusiones de sus elecciones. Cada ser humano, aunque se sumerja en el colectivo, permanece responsable de sus actos. Esa responsabilidad, siempre personal, no puede ser delegada.

La crítica y la democracia

El ejercicio del periodismo crítico es un baluarte de la democracia, y es inaceptable para quienes pretenden monopolizar la verdad. En este marco, es esencial que las sociedades se miren a sí mismas, reflexionen sobre sus líderes y asuman la responsabilidad de sus elecciones. Cuando un gobernante actúa con desdén y desprecio, es vital que la población reconozca su parte en ese espejo.

*El autor es escritor y periodista.