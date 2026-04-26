Reacciones de líderes mundiales al tiroteo en la cena de prensa de la Casa Blanca: La violencia no tiene cabida en la democracia

Un usuario armado irrumpió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington, un hecho que ha dejado a muchos líderes internacionales preocupados y condenando la violencia en la democracia.

El sospechoso del ataque, identificado como Cole Tomas Allen, entró al lobby del hotel portando un shotgun, una pistola y varios cuchillos. A pesar de cruzar las barreras de seguridad, agentes del Servicio Secreto lograron interceptarlo rápidamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance fueron evacuados del escenario tras el estallido de disparos en el Hilton, donde se desarrollaba el evento.

Un oficial de seguridad resultó herido, aunque su chaleco antibalas le salvó la vida. Trump comentó que habló con el oficial y que se encontraba en buen estado.

La violencia no tiene cabida en una democracia, afirman líderes globales

“La violencia no tiene cabida en la política, nunca”, expresó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, elogiando la rápida respuesta de las autoridades para garantizar la seguridad de los asistentes.

Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la UE, manifestó su alivio porque todos los presentes, incluyendo al presidente Trump, están a salvo. “Un evento destinado a honrar a la prensa libre nunca debería convertirse en un escenario de miedo”, añadió.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni mostró su «plena solidaridad y sincera simpatía» hacia Trump y los demás asistentes, subrayando que «el odio político no tiene cabida en nuestras democracias».

El canciller alemán Friedrich Merz expresó que “decidimos por mayorías, no por la fuerza”. También se sintió aliviado de que el presidente Trump y todos los asistentes se encontraran bien.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron calificó el incidente como «inaceptable» y brindó su “total apoyo” al mandatario estadounidense.

Desde Turquía, el líder Recep Tayyip Erdoğan condenó la agresión, afirmando “En las democracias, las luchas se libran con ideas; no hay lugar para ninguna forma de violencia”.

El primer ministro canadiense Mark Carney expresó su alivio por la seguridad de todos y reafirmó que “la violencia política no tiene lugar en ninguna democracia”.

Keir Starmer, primer ministro británico, enfatizó que “cualquier ataque a las instituciones democráticas o a la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más contundentes”.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu alabó la “rápida y decisiva acción” del Servicio Secreto estadounidense y envió deseos de pronta recuperación al oficial herido.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien ha estado mediando conversaciones entre Estados Unidos e Irán, expresó su “profundo shock” ante el tiroteo.

Otros líderes, incluidos la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el primer ministro indio Narendra Modi, también condenaron el enfoque violento.