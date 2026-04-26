Franco Colapinto deslumbra en Palermo: ¡una multitud ansiosa lo espera!

El evento de exhibición de Fórmula 1 protagonizado por Franco Colapinto ha capturado la atención de miles de fanáticos en Palermo, creando un ambiente festivo y vibrante que nadie quiso perderse.

Desde las primeras horas de la mañana, los asistentes comenzaron a llegar a la zona para disfrutar de un espectáculo único. La expectativa era palpable y, aunque algunas entradas gratuitas se vieron desbordadas, la situación se resolvió rápidamente, permitiendo que todos los entusiastas del automovilismo se unieran a la festividad.

Encuentro cercano con los fanáticos

Pasadas las 11, Franco Colapinto se dirigió a su audiencia en un escenario especialmente preparado en Palermo. Con entusiasmo, expresó: “Volver a la Argentina siempre es un placer”. Durante esta interacción, el piloto arrojó gorritas amarillas al público y bromeó sobre la importancia de que más argentinos se unan a las carreras de Fórmula 1, asegurando que hay que «ganarle a los ingleses».

Un evento multitudinario

El gobierno porteño estimó que hasta 500,000 personas asistirían al evento. Además de las demostraciones de Colapinto, se organizaron actividades adicionales, como fanzones, boxes, gradas para los espectadores, foodtrucks y escenarios con pantallas gigantes para un mejor disfrute del espectáculo.

Precauciones y seguridad

Los preparativos de seguridad se iniciaron días antes, con la implementación de cortes de calles estratégicas como la avenida Iraola y la del Libertador, asegurando un entorno seguro para todos los asistentes. Este domingo, se endurecerá el perímetro de seguridad, restringiendo aún más el acceso a ciertas avenidas desde las 7 hasta las 23:30.

La trayectoria de Colapinto

El piloto argentino realizará cuatro vueltas al recorrido demarcado entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Para aquellos que no pudieron obtener entradas, se dispondrá de transmisiones en vivo a través de varias plataformas, incluidas ESPN y Disney+ Premium, permitiendo que todos disfruten de este espectáculo colosal desde casa.

Interacción y diversión para todos

Durante el evento, el ingreso de frentistas a sus cocheras será permitido, portando su DNI o factura conforme a la residencia. Se espera que la venta ambulante esté prohibida por las autoridades dentro del espacio del evento, garantizando una experiencia más organizada y segura para todos los asistentes.

Con una serie de actividades que abarcan desde autos veloces hasta entretenimiento en la calle, la exhibición de Colapinto en Palermo no es solo un evento deportivo; es una celebración de la cultura automovilística argentina.