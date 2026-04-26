Analista advierte: Bitcoin podría desplomarse un 50% tras reciente rebote

Las expectativas sobre el futuro de Bitcoin están en el centro de la atención, y el analista Crypto Bullet lanzó un fuerte pronóstico que sugiere posibles caídas adicionales en el precio de la criptomoneda líder. ¿Qué implicaciones tendrá esto para los inversores?

Crypto Bullet advirtió que Bitcoin podría enfrentar nuevas caídas antes de que el mercado bajista global actual llegue a su fin. En su análisis, el experto identificó un patrón técnico conocido como «Double ZigZag (WXY)», que le permite interpretar la trayectoria de precios desde el máximo alcanzado en octubre de 2025.

¿Un Mercado Bajista Persistente?

Según su visión, el mercado todavía no ha completado su fase correctiva, lo que podría llevar a un descenso significativo en el futuro. Crypto Bullet enfatizó que Bitcoin ha pasado más tiempo consolidándose entre los 62,000 y 78,000 dólares que dentro del rango de 84,000 a 97,000 dólares, visto entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

El Re bate de Bitcoin: Una Fase Correctiva

El analista sostiene que el reciente rebote de Bitcoin por encima de los 78,000 dólares no indica el fin del bajón, sino que representa una corrección dentro de una tendencia más amplia. De acuerdo a su proyección, la criptomoneda podría experimentar un último impulso que la lleve a los 85,000 dólares, identificando este nivel como una resistencia crucial.

Crypto Bullet vincula esta hipótesis con su análisis de las ondas WXY. Explica que Bitcoin completó la onda W al alcanzar un máximo superior a los 126,000 dólares. Después de caer a 60,000 dólares en febrero de 2026, el precio iniciaría la onda X en esta secuencia correctiva.

Perspectivas de Caídas Acentuadas

La visión bajista de Crypto Bullet se centra especialmente en la posible onda Y, la cual podría catalizar la caída más pronunciada del ciclo actual. Según él, después de un rebote por encima de los 80,000 dólares, un descenso acelerado podría llevar a Bitcoin a niveles considerablemente más bajos.

Se prevé que Bitcoin pueda llegar hasta los 40,000 dólares entre septiembre y octubre de 2026, lo que marcaría un descenso de aproximadamente el 50% desde los 80,000 dólares. Esta proyección ha sido respaldada por otros analistas, lo que añade credibilidad a la advertencia.

Opiniones Contrapuestas: Grayscale Ve un Cambio

Por otro lado, Grayscale Investments sorprendió al mercado al afirmar que Bitcoin ya ha tocado fondo en su ciclo bajista, posicionado entre los 65,000 y 70,000 dólares. Esta afirmación contrasta con el consenso general que espera más caídas o una consolidación prolongada.

Zach Pandl, jefe de investigación de la firma, explica que el repunte del 20% desde el mínimo del 5 de febrero ha permitido a muchos inversores recuperar su equilibrio. Esta estabilización sería un avance positivo para el ecosistema de criptomonedas.

Análisis de Datos y Confianza del Mercado

Grayscale basa su análisis en datos onchain, utilizando la métrica del «precio realizado», que estima el costo promedio de adquisición de activos según su último movimiento en la red. Actualmente, este precio de Bitcoin para los adquiridos en el último trimestre ronda los 74,000 dólares, lo que sugiere que muchos compradores recientes no están en pérdidas y, por ende, podrían reducir la presión vendedora.