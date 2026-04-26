¿Indulto para Cristina Kirchner? La respuesta clave del número dos de Kicillof

El ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, se pronunció sobre el panorama político de la oposición hacia las elecciones presidenciales de 2027 y abordó la discusión sobre un posible indulto para Cristina Kirchner.

Prioridades políticas en el peronismo

En una reciente entrevista en el programa Toma y Daca de Futurock, Bianco destacó la importancia de enfocar los esfuerzos en asegurar un presidente peronista antes de deliberar sobre cualquier indulto. “Hay que poner un presidente antes de pensar un indulto. Preocupémonos porque haya un presidente peronista”, afirmó con énfasis.

La postura sobre el indulto a Cristina Kirchner

El funcionario enfatizó que la cuestión del indulto debería estar sujeta a la voluntad de la expresidenta. “Habría que preguntarle a Cristina si quiere ser indultada, porque aceptar esa opción implicaría reconocer la culpabilidad de la condena”, expresó Bianco.

Referencias a la situación del peronismo

Bianco también opinó sobre la posible creación de un eslogan de campaña relacionado con la libertad de Cristina. “No se puede presentar como candidata debido a que enfrenta una condena injusta, pero eso no implica que el peronismo esté proscripto”, subrayó, añadiendo que sería un error que el partido no contara con un candidato.

Impacto del liderazgo en el Partido Justicialista

Tras la reciente asunción del gobernador Axel Kicillof al frente del Partido Justicialista bonaerense, Bianco compartió su perspectiva sobre las futuras candidaturas. “Esto no significa un punto de partida. Es una continuidad de lo que hemos venido trabajando en la provincia, concentrándonos en organizar al peronismo para las elecciones del próximo año”, aclaró.

Construcción previa a las elecciones

El ministro compartió que, por instrucción del gobernador, no se discutirá sobre candidaturas presidenciales durante este año. “El 2026 es el año de la construcción”, afirmó, aunque no pudo evitar referirse a Kicillof como una figura clave: “Todo el mundo reconoce que Axel podría ser candidato; por algo será”, concluyó.