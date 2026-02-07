Impuesto Predial en Bogotá 2026: Cuotas y Guía para Declarar

Los propietarios de bienes inmuebles en Bogotá deben estar alertas: el primer mes del año inaugura la obligación del pago del impuesto predial. Este es un aporte crucial para las inversiones públicas en la ciudad.

¿Quiénes Deben Pagar el Impuesto Predial?

Todos los dueños de propiedades, tanto en el perímetro urbano como rural de Bogotá, están obligados a cumplir con su declaración y pago, conforme al calendario fiscal vigente para 2026.

Facilidades para el Pago

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta carga tributaria, la Secretaría Distrital de Hacienda ha implementado un sistema de pago en cuatro cuotas. Esta modalidad permite a los contribuyentes dividir el monto total del impuesto en varias partes, evitando el desembolso único.

Fechas Importantes para 2026

Para aquellos que opten por el pago en cuotas, el calendario fiscal 2026 establece las siguientes fechas:

Primera cuota: 5 de junio

Segunda cuota: 14 de agosto

Tercera cuota: 2 de octubre

Cuarta cuota: 4 de diciembre

Declaración y Pago Del Impuesto

La declaración del impuesto predial es obligatoria, independientemente de si se elige pagar en cuotas. La Secretaría de Hacienda ofrece una plataforma digital donde los contribuyentes pueden generar su declaración fácilmente.

Pasos para Declarar y Pagar

El proceso inicia ingresando al portal de la Secretaría de Hacienda y seleccionando la opción «Oficina Virtual». A través de un acceso seguro, los usuarios pueden gestionar su impuesto predial y, tras completar la declaración, optar por el pago electrónico o en bancos autorizados.

Destino de los Recursos Recaudados

Los fondos obtenidos del impuesto predial se destinarán a proyectos de infraestructura y desarrollo urbano. Estas inversiones no solo mejoran los servicios de la ciudad, sino que también pueden influir en el valor de las propiedades.

Pago de Obligaciones Pendientes

Los propietarios con deudas acumuladas en años anteriores deben solicitar los recibos oficiales de pago. La Secretaría recuerda que las contribuciones se pueden realizar a través de convenios con entidades financieras y plataformas digitales habilitadas.

Aportes Voluntarios

Además del impuesto predial, los contribuyentes tienen la opción de realizar aportes voluntarios de hasta el 10% sobre el total del impuesto. Estos fondos apoyan programas sociales y proyectos del Distrito, destacando la importancia de la participación ciudadana.

Estado Actual de la Mora

Actualmente, Bogotá enfrenta una situación preocupante con más de 332.000 propiedades en mora por el impuesto predial. Las autoridades están tomando medidas para mejorar el recaudo y promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias.