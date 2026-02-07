Estafadores Proactivos: Amenazas a la Seguridad Digital

Un nuevo estudio revela la alarmante realidad de los fraudes online en Argentina, con un preocupante aumento de la suplantación de identidad y el phishing como amenazas principales.

2025: Un Año Crítico para la Seguridad Digital en Argentina

Argentina atraviesa un panorama complejo en materia de ciberseguridad. Según un estudio de Kaspersky y un informe global de BioCatch, el 76% de los usuarios argentinos ha sido víctima de al menos una estafa digital en 2025. Este incremento pone de manifiesto la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a fraudes como el phishing y el robo de credenciales.

Con un sorprendente 63% de los incidentes de fraudes online registrados en la región, Argentina se posiciona como uno de los países más afectados de América Latina, destacando así la necesidad urgente de formación y concienciación en el ámbito digital.

Nuevas Estrategias de los Estafadores

De acuerdo con expertos de Adelantos.com, el 90% de los intentos de fraude tienen su origen en perfiles falsos en redes sociales. Estos estafadores adoptan identidades de entidades gubernamentales y empresas, contactando a los usuarios con el fin de ofrecer gestiones ficticias realizadas por «supuestos asesores».

El nivel de sofisticación en estas tácticas es cada vez más preocupante, con estafadores que analizan seguidores y actividades para seleccionar a sus víctimas de manera eficaz. Esta tendencia enfatiza la importancia de que los usuarios se mantengan alerta y realicen verificaciones antes de compartir información personal.

Jubilados en el Punto de Mira

El análisis también resalta que los jubilados son el grupo más vulnerable ante estas estafas. Muchos de ellos caen en trampas que ofrecen beneficios inexistentes, permitiendo a los delincuentes obtener datos críticos para operaciones de crédito fraudulentas.

Los especialistas aconsejan siempre utilizar los canales oficiales de las entidades financieras y ser precavidos con los resultados de búsqueda en Internet, ya que los primeros enlaces no siempre conducen a sitios legítimos. La falta de habilidades digitales hace que los adultos mayores sean blancos fáciles para los estafadores.

La Importancia de Denunciar y Coordinar Esfuerzos

En caso de ser víctima de un fraude, es crucial realizar la denuncia ante la policía para formalizar el evento. Además, se debe reportar el perfil del estafador en la red social utilizada para llevar a cabo el delito.

Los especialistas señalan que la sofisticación creciente de las técnicas de estafa requiere una mejor coordinación entre empresas, organismos estatales y plataformas digitales. Esto permitiría la centralización de denuncias, facilitando la generación de alertas tempranas y el bloqueo efectivo de perfiles fraudulentos.

Adelantos.com recuerda a sus usuarios la importancia de estar informados sobre sus canales oficiales y ofrece asesoramiento personalizado como herramienta clave en la resolución de casos de fraude.