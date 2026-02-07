La CGT se moviliza al Senado, pero no habrá paro contra la reforma laboral

La Confederación General de Trabajo (CGT) ha decidido salir a las calles el próximo miércoles 11, en una marcha hacia el Congreso para manifestar su rechazo a la reforma laboral que se discute en el Senado. Esta movilización busca visibilizar el descontento ante cambios que, según la central obrera, no garantizarán nuevos empleos.

En un encuentro realizado hoy al mediodía, la CGT optó por una movilización pacífica, sin convocar a un paro general, en un contexto donde la reforma laboral genera preocupación en las arcas sindicales. Los dirigentes afirman que la iniciativa no contribuirá al aumento del empleo y que, por el contrario, podría afectar derechos laborales fundamentales.

Expectativas de Cambios en el Proyecto de Ley

Fuentes cercanas al gobierno indican que podrían realizarse modificaciones en el texto del proyecto, a raíz de las demandas planteadas por los gremios. Las negociaciones, que se han dado en un ambiente discreto, buscan encontrar puntos de acuerdo entre la Casa Rosada y la CGT.

Un Escenario de Tensión Controlada

A pesar de la movilización, la CGT, liderada por Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo, ha decidido no elevar la tensión con el gobierno. Las autoridades sindicales consideran que optar por una medida de fuerza más extrema podría resultar contraproducente en el actual ambiente político.

La Respuesta de la CTA

Por otro lado, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) ha decidido avanzar con un paro, reafirmando su postura al respecto. La CTA se reunirá el lunes para definir su estrategia de protesta, liderada actualmente por Rodolfo Aguiar, representante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Motivos de la Movilización

Durante la reunión, Sola explicó que la reforma impulsada por el gobierno «ataca y restringe los derechos laborales y colectivos», y ha prometido que la manifestación del miércoles será «multitudinaria y contundente».

Aunque la CGT mantiene una postura más cautelosa, la presión por parte de algunos de sus sectores más combativos se hace evidente. La incertidumbre sobre el futuro del proyecto, que tiene un dictamen favorable desde diciembre pasado, lleva a ofrecer un frente unido en la protesta programada.

Contexto Político y Financiero

En el núcleo de este debate, resalta la inquietud entre los gobernadores sobre los efectos de la reforma en el financiamiento estatal, especialmente relacionado con la coparticipación de fondos. Este aspecto ha acaparado la atención de la Mesa Política en la Casa Rosada y podría influir en el resultado final de las negociaciones.

A pesar de la preocupación, el gobierno se ha mantenido en silencio, dejando que la CGT maneje su estrategia mientras analizan la percepción pública en torno a los gremios y su capacidad de movilización.

Un Futuro Incierto

Con los días contados antes de la discusión legislativa, la capacidad de la CGT para organizar una protesta efectiva se pone a prueba. Mientras tanto, el oficialismo sigue sintiendo la presión y considera posibles ajustes en la reforma para satisfacer a sus aliados políticos.