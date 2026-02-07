“Gustavo Sambucetti: ‘El comercio electrónico creció un 60% en 2025’”

La evolución del comercio electrónico en Argentina ha sido impresionante, cerrando 2025 con un notable aumento en las compras digitales. Este crecimiento certificado no solo destaca la popularidad de esta modalidad, sino que también subraya su relevancia en la economía local.

El sector del comercio electrónico se consolidó con un crecimiento del 60% nominal, superando la inflación por 32 puntos, y registrando un avance en unidades del 28%. Gustavo Sambucetti, líder de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), afirmó que el e-commerce se ha vuelto esencial para las empresas argentinas, donde su influencia es cada vez más notable.

Categorías que dominan el mercado

Durante su análisis, Sambucetti destacó que el sector turismo lideró en facturación, seguido por alimentos, bebidas y artículos para el hogar. En términos de volumen, los productos de limpieza, alimentos y bebidas fueron los más comprados, junto con herramientas para la construcción, que mostraron un crecimiento superior al promedio del mercado.

Un consumidor en evolución

El perfil del consumidor digital argentino se ha vuelto más sofisticado. “Hoy el consumidor no solo busca precios, sino oportunidades y productos únicos”, explicó Sambucetti. Eventos como el Hot Sale y el Cyber Monday son puntos clave, generando ventas adicionales que equivalen a un mes completo en solo unos días, con la participación de aproximadamente 1.000 marcas.

La sinergia entre lo físico y digital

El comercio actual requiere una integración fluida entre los canales online y offline. La mayoría de las empresas tienen presencia tanto en sus tiendas físicas como en plataformasi digitales. “El consumidor moderno es multicanal, y es vital brindar opciones que se adapten a sus diferentes circunstancias”, destacó Sambucetti.

Desafíos impositivos que enfrenta el sector

A pesar del crecimiento, el comercio electrónico en Argentina enfrenta retos significativos, especialmente en términos impositivos. Sambucetti subrayó que, aunque las compras a través de courier representan solo el 4% del mercado total, la carga fiscal se convierte en un obstáculo, afectando particularmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes). El impuesto a los Ingresos Brutos es señalado como uno de los más perjudiciales, ya que se acumula y limita la competitividad del sector.

Desde la CACE, se están buscando soluciones en colaboración con diversos gobiernos provinciales para abordar estos desafíos y promover un entorno más favorable para el comercio online.