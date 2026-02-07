Libertad para la argentina acusada de racismo tras horas en comisaría de Brasil

¿Abogada argentina en problemas?: Detalles de la detención de Agostina Páez en Brasil

La abogada Agostina Páez, de 29 años, ha sido objeto de controversia tras su detención en Río de Janeiro por supuestos gestos racistas. Sin embargo, su situación dio un giro inesperado cuando su defensa logró revertir la prisión preventiva.

Agostina Páez fue trasladada a una comisaría de la Policía Civil en Río de Janeiro el día de hoy. La Justicia brasileña había dictado su prisión preventiva tras considerar que existía un riesgo de fuga. No obstante, gracias a su abogado, la joven logró que la medida fuera revocada, manteniéndose bajo monitoreo con una tobillera electrónica y con la prohibición de salir de Brasil.

¿Por qué fue detenida Agostina Páez?

La situación legal de Páez se agrava desde el 21 de enero, cuando fue acusada de realizar gestos racistas hacia los empleados de un bar en Ipanema. La decisión del juez de arrestarla se basó en la preocupación por la preservación del orden público y la posible intimidación de testigos. Sin embargo, su abogado, Jorge Roitman, sostiene que la medida es desproporcionada y sin fundamentos, ya que Agostina siempre ha estado a disposición de la Justicia.

El estado emocional de la abogada

En declaraciones a medios, Roitman describió el estado emocional de Páez como crítico: “Estaba llorando, con miedo, muy preocupada y angustiada”. A pesar de su traslado a la comisaría, no se la vio esposada en el camino, lo que ha generado comentarios sobre el manejo del caso.

La respuesta de la familia

Mariano Páez, padre de la abogada, ha expresado su desconcierto ante la situación. Según él, su hija no tiene antecedentes penales y está siendo objeto de un “calvario”. Además, Agostina ha compartido su angustia a través de las redes sociales, afirmando que sus derechos están siendo vulnerados.

Las implicaciones legales del caso

A pesar de que la defensa de Páez ha logrado mejorar su situación, ella sigue enfrentando serias acusaciones de injuria racial, un delito en Brasil que puede llevar a penas de prisión de entre 2 y 5 años. Su abogado ha manifestado la intención de que su defendida regrese a Argentina y continúe el proceso desde allí, argumentando que no representa ningún peligro de fuga.

El contexto del incidente

El conflicto se originó el 14 de enero, cuando la abogada fue filmada haciendo gestos considerados racistas en un bar, lo que inició una serie de denuncias y la intervención de la Policía Civil. Mientras tanto, su defensa ha presentado también una denuncia penal a favor de Páez, buscando que se investiguen otros aspectos del incidente que involucran provocaciones de parte del personal del bar.

La situación de Agostina Páez sigue generando un gran interés mediático y social debido a las implicaciones que tiene no solo para su vida personal, sino también para la percepción pública sobre el racismo y la justicia en ambos países. Su próximo paso en este complejo camino estará marcado por una audiencia que se llevará a cabo el lunes.