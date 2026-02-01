Imputabilidad: El oficialismo busca consenso con aliados

Se están llevando a cabo negociaciones intensas en el Congreso para la aprobación de un régimen penal juvenil que busca abordar la problemática de la delincuencia en adolescentes, con especial foco en la edad de imputabilidad.

El gobierno nacional ha iniciado diálogos con bloques aliados para impulsar una nueva legislación. El proyecto establece un marco penal y de alojamiento para menores involucrados en actividades delictivas. Aunque la propuesta original planteaba bajar la edad de imputabilidad a 13 años, se prevé alcanzar un consenso en torno a los 14, permitiendo así que los jóvenes asuman responsabilidades penales similares a las de los adultos. Este cambio cuenta con el respaldo de la mayoría de los sectores del PRO y el radicalismo, necesarios para conseguir los 129 votos requeridos en el recinto.

Nueva Visión para la Reinserción Social

Además de establecer un nuevo marco punitivo, el proyecto pone un fuerte énfasis en la reinserción social. Define que los adolescentes procesados no deberán compartir unidades de detención con adultos, destacándose la necesidad de construir centros de alojamiento específicos para jóvenes. Esta medida se plantea como fundamental para asegurar un entorno adecuado que favorezca su rehabilitación.

La legisladora Patricia Bullrich lidera este debate, subrayando la urgencia de reformar la normativa actual. Como senadora, ha señalado casos recientes de violencia, como el del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, donde individuos menores de edad no enfrentaron consecuencias penales adecuadas. El tratamiento de la norma deberá reiniciarse, dado que la propuesta anterior perdió vigor parlamentario tras no ser votada durante el año pasado.