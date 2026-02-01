La Sole: 30 años de historia en Cosquín con un show inolvidable bajo la lluvia

El emblemático Festival de Cosquín fue el escenario perfecto para que Soledad Pastorutti celebrara sus tres décadas de carrera con un recital de más de tres horas. A pesar de la lluvia, la audiencia se mantuvo cautiva, convirtiendo la velada en un evento inolvidable.

Un Regreso Triunfal al Escenario

Soledad Pastorutti, conocida cariñosamente como La Sole, regresó al Festival de Cosquín, donde había sorprendido al público hace 30 años con solo 15 años. Este año, su actuación estuvo marcada por la ambición y la emotividad, con múltiples invitados y un repertorio que abarca todos los géneros musicales.

Un Inicio Espectacular

Pasadas la 1:30 de la madrugada, el espectáculo comenzó con Soledad descender de una «luna» colgada en una grúa, un momento que desató la ovación de los presentes. Con temas como Sigo siendo yo y Vivir es hoy, La Sole dio inicio a un show dividido en varias partes, mostrando su evolución artística.

Colaboraciones Sorprendentes

La noche estuvo llena de sorpresas, comenzando con la colaboración del puertorriqueño Pedro Capó, quien llevó al público a disfrutar de una emotiva versión de Piel y canela. Posteriormente, se unieron artistas como Teresa Parodi, Nahuel Pennisi y la joven Cazzu, aportando su estilo único a un show que reflejó el espíritu de unidad del folklore argentino.

Un Clima de Fiesta y Emoción

A medida que continuaba el recital, la lluvia no hizo más que intensificar el ambiente festivo. Familias de todas las edades, cubiertas de colores y risas, compartieron bailes y canciones bajo un cielo gris que parecía celebrar junto a ellos.

Un Reencuentro Familiar en el Escenario

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando su hermana, Natalia, subió al escenario para interpretar Sapo cancionero. Juntas, revivieron sus inicios cantando a dúo varios hits que resonaban con el cariño de un público nostálgico.

Los Clásicos que Dejan Huella

Con el amanecer, Soledad trajo a su público las canciones que han marcado generaciones, como Bahiano y Tren del cielo. En un impresionante cierre, rodeada de sus hijas y su marido, agradeció a su familia y a su equipo, antes de un emotivo cierre con Brindis, mientras sostenía a un bebé del público en sus brazos.

Reflexiones y Agradecimientos

Después del recital, en una conferencia de prensa, Soledad compartió su gratitud hacia la joven que comenzó su carrera. “Ella fue fuerte ante los desafíos, y todo el trabajo que hizo me permite disfrutar de este presente”, expresó emocionada.

Un Adiós en Caravana

La velada culminó con un emotivo recorrido en caravana, donde La Sole, subida a una autobomba, se despidió de un público que no quería dejarla ir. Treinta años después, Soledad Pastorutti sigue siendo un referente del folklore, acercando su música a nuevas generaciones sin perder su esencia.