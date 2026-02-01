Familia de emprendedores: un viaje de éxito hacia Alemania

El Futuro de la Agricultura: Tecnología y Automatización Sin Límites

La agricultura está pasando por una revolución tecnológica sin precedentes, donde la automatización y la inteligencia artificial están marcando la pauta. En este nuevo escenario, se destacan las máquinas que trabajan sin operadores y que son capaces de adaptarse a condiciones cambiantes de manera autónoma.

Las innovaciones incluyen tractores eléctricos, cosechadoras híbridas y drones de alta capacidad que aplican productos fitosanitarios de manera precisa. Este avance busca no solo aumentar la productividad, sino también reducir los riesgos para los operarios y facilitar las labores en el campo.

Una Herencia Familiar de Innovación

En el corazón de esta transformación se encuentra Nicolás Marinelli, que a sus 32 años se ha convertido en un referente en el ámbito agrícola. A cargo de una empresa familiar ubicada cerca de Venado Tuerto, su historia se remonta a 60 años atrás con su abuelo, quien comenzó esta tradición al adquirir su primera trilladora.

La familia Marinelli ha estado a la vanguardia de la agricultura de precisión desde que Sergio Marinelli, padre de Nicolás, introdujo innovaciones clave como el primer mapa de rendimiento del país, utilizando una cosechadora John Deere.

Avances en Tecnología Agrícola

El desarrollo de nuevas técnicas no se ha detenido. Nicolás ha revolucionado el trabajo agrícola con la incorporación de imágenes aéreas obtenidas desde un avión, lo que proporciona información valiosa para la toma de decisiones. Esta fusión de la aviación y la agricultura demuestra cómo nuevas tecnologías pueden aumentar la eficiencia.

Equipo para la automatización de maquinaria agrícola.

«Las herramientas modernas optimizan el uso y disminuyen los riesgos laborales», señala Nicolás. Su empresa opera en más de 6,000 hectáreas anualmente, implementando un sistema de rotación agrícola que incluye trigo, soja y maíz, todo bajo técnicas de siembra directa.

La Digitalización en el Agro

Hoy en día, la digitalización es clave. Nicolas explica que “la tecnología agrícola está cada vez más disponible, pero requiere capacitación y una adecuada adaptación a cada caso”. La nueva generación de agricultores busca eliminar ineficiencias y errores en el trabajo diario.

Entre las novedades destaca la automatización en maquinaria, que permite la programación de labores específicas. “Pilotos automáticos en tractores y cosechadoras facilitan el trabajo, permitiendo que el operario supervise desde su tablet”, agrega.

La Automatización del Futuro

Mirando hacia el futuro, la inteligencia artificial dará pasos agigantados. Nicolás anticipa que pronto los drones no solo aplicarán fitosanitarios, sino que podrán reconocer obstáculos y tomar decisiones de manera autónoma en el campo.

Drones con capacidad para aplicaciones agrícolas.

También se prevé que las cosechadoras incorporen tecnología que ajuste automáticamente su rendimiento, adaptándose a las condiciones de cada lote. Este tipo de innovación promete resultados significativamente más eficientes en comparación con métodos tradicionales.

Sostenibilidad y Eficiencia

La llegada de maquinaria híbrida y 100% eléctrica avanza rápidamente. En eventos recientes, como Agritechnica, se presentaron modelos que utilizan tecnologías limpias y simplifican el mantenimiento. Estas maquinarias están destinadas a cambiar la manera de operar en el campo, a medida que el mundo agrícola se adapta a las demandas del siglo XXI.

Nicolás concluye: “Estamos en un momento de cambio que no pide permiso. El futuro de la agricultura se visualiza sin la figura del operador permanentemente en la cabina, y eso solo puede traer beneficios para todos”.