Todo lo que necesitas saber hoy: horarios, accesos y cómo llegar a Huracán

My Chemical Romance Regresa a Buenos Aires: Un Concierto que No Te Puedes Perder

La famosa banda neoyorquina está de vuelta en Argentina después de 17 años. Este próximo domingo 1° de febrero, My Chemical Romance se presentará en el Estadio de Huracán como parte de su tan esperada gira Long Live The Black Parade.

Expectativa en el Regreso Sudamericano El esperado concierto genera gran revuelo entre los seguidores, especialmente luego del éxito de su reciente tour en los Estados Unidos, donde todas las fechas se agotaron. Tras un paréntesis en 2013 y una aclamada reunión en 2019, la banda vuelve a conectar con sus fanáticos en todo el mundo.

Artistas Invitados que Calentarán el Escenario La noche comenzará con las presentaciones de la banda local Nenagenix y los conocidos The Hives, quienes también tuvieron su propio show en el Teatro Vorterix, preparando el ambiente antes de la llegada de los protagonistas.

Entradas a la Venta y Precios Los tickets para el evento están disponibles exclusivamente en www.livepass.com.ar. Los precios son los siguientes: Cabecera $95,000, Campo con acceso a platea baja $150,000 y Platea Preferencial $190,000. Ten en cuenta que estos valores no incluyen cargos adicionales. Además, los titulares de tarjetas del Banco BBVA pueden acceder a seis cuotas sin interés.

Transporte Especial para el Evento Para facilitar el acceso, el Subte ofrecerá un servicio especial en la Línea H. El último tren de la estación Caseros saldrá a la 01:00 h, con paradas en: Humberto 1°, Once – 30 de Diciembre, Corrientes y Santa Fe – C. Jáuregui.

Setlist Esperado: Éxitos Que Marcaron Época Los seguidores de My Chemical Romance pueden esperar un setlist que abarque los momentos más destacados de su carrera. Temas icónicos como Welcome to the Black Parade, Helena y I’m Not Okay (I Promise) estarán en la lista, junto a otras canciones memorables como Famous Last Words, Teenagers y Cancer.