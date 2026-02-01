Enzo Fernández anota el gol que define el destino

El Chelsea logró una victoria épica en Londres, superando al West Ham con un gol de Enzo Fernández en los últimos minutos. Este triunfo es crucial para las aspiraciones del equipo en la Premier League.

El West Ham sorprendió en el primer tiempo, y se fue al descanso con una ventaja de 2-0. Un centro preciso de Jarrod Bowen y un gol de Crysencio Summerville, tras una gran jugada de Aaron Wan-Bissaka, dejaron al Chelsea contra las cuerdas.

Una Reacción Imparable en el Segundo Tiempo

En la segunda mitad, el equipo local mostró un cambio significativo. A los 12 minutos, João Pedro anotó de cabeza, comenzando la remontada. Después, en un momento confuso, Marc Cucurella logró igualar el marcador.

El Gol de la Victoria

Cuando el empate parecía inevitable, João Pedro desbordó y asistió a Enzo Fernández, quien con un disparo certero selló el 3-2 definitivo. Un desenlace emocionante que dejó a los aficionados al borde de sus asientos.

Arsenal se Aclara como Líder

Con su reciente victoria, el Arsenal se coloca en la cima de la tabla, afianzándose como el líder en esta crucial fase del campeonato. El Leeds, en cambio, está en una posición complicada, a riesgo de descender.

Bournemouth se Impone con Autoridad

El equipo de Bournemouth también disfrutó de una victoria valiosa, asegurando puntos esenciales para su ascenso en la clasificación. En contraste, el Wolves sigue teniendo una temporada problemática, sumando más presión en su lucha por la permanencia.

Los goles de Bournemouth fueron anotados por Eli Junior Kroupi y Alex Scott, en momentos decisivos que aseguraron la victoria del equipo visitante. Mientras tanto, Brighton y Everton empataron 1-1, dejando a ambos equipos en la búsqueda de mejores resultados.