Nominados, espectáculos, alfombra roja y guía para ver la ceremonia en vivo

La 68ª edición de los Premios Grammy promete ser una noche memorable para la música, celebrándose el domingo 1 de febrero en Los Ángeles. Con una variedad de artistas talentosos, este evento reconocerá lo mejor de la industria musical.

Una Ceremonia Estelar Presentada por Trevor Noah

El reconocido comediante Trevor Noah regresa como conductor de la gala, marcando su sexta participación. La Academia entregará premios a los artistas y creaciones más destacados del periodo entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.

Entretenimiento y Música en Vivo

La ceremonia no solo se limitará a la entrega de galardones; también contará con emocionantes shows en vivo que podrás disfrutar a través de plataformas de streaming.

Transmisión y Horarios en Argentina

La ceremonia será transmitida en vivo por TNT y HBO. En Argentina, el pre-show comenzará a las 21:00, mientras que la entrega de premios está programada para las 22:00.

Actuaciones de Estrellas Invitadas

Entre los artistas que subirán al escenario se encuentran Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Addison Rae, Bad Bunny, Kendrick Lamar, y muchos más. Esta variedad promete un espectáculo musical impresionante que no te querrás perder.

Nominaciones que Marcan Tendencia

Kendrick Lamar lidera las nominaciones con un total de nueve, seguido de cerca por Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, cada uno con siete. Bad Bunny también se destaca con seis nominaciones, incluidas las de Álbum del Año y Canción del Año por su éxito Debí tirar más fotos.

Categorías Clave y sus Nominados

En la disputada categoría de Canción del Año, se encuentran artistas como Billie Eilish, Bruno Mars y Kendrick Lamar. Por otro lado, para Grabación del Año, los nominados incluyen a Bad Bunny y Sabrina Carpenter, entre otros.

En la terna de Álbum del Año, competirán los trabajos de Bad Bunny, Justin Bieber y Kendrick Lamar, entre otros destacados artistas.

La Presencia Argentina en el Evento

Argentina también estará representada con nominaciones relevantes. Fito Páez compite por el Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino con su disco Novela, mientras que Nicki Nicole y Trueno pugnan por el Mejor Álbum de Música Urbana.