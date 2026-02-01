Perú aprueba extradición de Pequeño J a Argentina

El gobierno peruano ha dado luz verde a la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", quien será entregado a la justicia argentina para responder por su presunta implicación en un devastador triple feminicidio ocurrido en Florencio Varela.

Decisión Formalizada

La autorización fue oficializada a través de una resolución suprema, según ha confirmado LA NACION. Las autoridades argentinas acusan a Valverde Victoriano de homicidio agravado, en un crimen orquestado junto a varios cómplices, que se caracterizó por alevosía, ensañamiento y violencia de género. Estos actos violentos se clasifican como delitos en varios hechos conexos.

Las víctimas del triple feminicidio: Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez

Proceso de Extradición

Este paso se produjo gracias a las firmas del presidente peruano, José Jerí, y de los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores, Walter Martínez y Hugo de Zela. La medida fue respaldada por el Consejo de Ministros y se fundamentó en las recomendaciones de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados.

Antes de concretar la entrega, el gobierno de Perú evaluará si hay procesos penales pendientes que impidan la extradición. En caso de hallar alguna irregularidad, el procedimiento se suspenderá hasta que se resuelva la situación legal del acusado.

La extradición se enmarca en un esfuerzo más amplio de cooperación internacional en materia de justicia

Crimen y Vínculos Criminales

El triple feminicidio ocurrido el 19 de septiembre en Florencio Varela dejó un saldo trágico: Lara Gutiérrez, de 15 años, y Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20, fueron asesinadas en una operación que involucró un convoy de vehículos. La policía, tras revisar imágenes de las cámaras de seguridad, pudo reconstruir el trayecto de los autos involucrados.

La investigación, que ha pasado a ser manejada por la Justicia Federal, sugiere que los asesinatos podrían estar relacionados con un presunto ajuste de cuentas debido a un robo de drogas, lo que indica la complejidad del caso y sus posibles conexiones con una red de narcotráfico que opera entre Perú y Argentina.